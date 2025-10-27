El universo del cine se encuentra de luto, ya que elpasado sábado 25 de octubre se dio a conocer el fallecimiento del actor sueco Björn Andrésen "el chico más bello del mundo" a los 70 años.

La noticia fue confirmada por el director Kristian Petri y la codirectora Kristina Lindström, del documental "El chico más bello del mundo" al diario sueco Dagens Nyheter, lo que conmovió a miles de fanáticos. Hasta el momento no se ha especificado la causa de su muerte.

¿Quién era Björn Andrésen?

Nacido el26 de enero de 1955 en Estocolmo, Suecia, Björn Andrésen fue un actor y músico que alcanzó fama mundial a los 15 años por dar vida al personajes de Tadzio en la película de 1971 "Muerte en Venecia", dirigida por el italiano Luchino Visconti, quien durante la filmación de la cinta, viajó por toda Europa en busca del chico ideal para personificar la belleza absoluta.

La última película en la que participó Björn Andrésen fue Midsommar en 2019. Foto: Redes Sociales

A raíz de ese papel, fue apodado por la prensa como "el chico más bello del mundo", una etiqueta que los persiguió durante toda su vida y que él consideraba una carga. Su apariencia, con rasgos andróginos y belleza delicada, impactó intensamente en Japón, específicamente en el área del anime, convirtiéndose en un ídolo cultural y modelo.

Su aspecto físico inspiró la estética bishōnen (chico hermoso) en el anime y el manga. La artista Rikoyo Ikeda, autora de Rosa de Versalles, tomó su apariencia física para el personaje de Lady Oscar. También inspiró a otros personajes dentro del mundo de la animación.

Andrésen inició su trayectoria actoral desde muy joven, en 1970 debutó con el filme "Una historia de amor". No obstante su mayor reconocimiento fue en "Muerte en Venecia". Björn creció sin un padre y fue criado por sus abuelos maternos. Estudió música en la Escuela Adolf Fredik, mostrando interés por el piano. El actor contrajo matrimonio con Susanna Román y tuvo dos hijos: una niña llamada Robine y su hijo Elvin.

El actor inspiró numerosos personajes dentro del anime por sus belleza estética. Foto: Redes Sociales @Sanjuktaartist

El documental de 2021 "El chico más bello del mundo" exploró el lado oscuro de su fama, revelando cómo el papel lo marcó negativamente y afectó su vida personal. Andrésen llegó a declarar que la película le "jodió la vida bastante". A lo largo de su vida luchó con el alcoholismo y la depresión, agudizados por la fama precoz, el suicidio de su madre cuando tenia 10 años y la muerte de uno de sus hijos.

A pesar de su trauma y conflictos emocionales, siguió actuando, apareciendo en distintas películas y series de televisión, entre ellas "Klassfesten" en 1985, "Litet drama" en 1987 y Shelley en 2016. Su última actuación en la pantalla grande fue en 2019, para la película de horror de Ari Aster "Midsommar", en la que hizo una breve aparición interpretando al anciano Dan.

