¿Dónde está Inés Gómez Mont? Esto es lo que se sabe de su paradero

Este viernes se confirmó la detención del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga en Miami, Florida por elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), debido a un asunto migratorio. El empresario se encuentra detenido en un centro de procesamiento por su situación irregular en EU.

Álvarez Puga es esposo de la ex conductora mexicana de TV Azteca Inés Gómez Mont, quien presenta una orden de aprehensión por diversos cargos federales adjuntos, entre ellos malversación de fondos, defraudación fiscal y delincuencia organizada.

El arresto al empresario volvió a poner debajo los reflectores a Inés, quién permanece desaparecida desde el año 2021. El último proyecto de Inés Gómez en la televisión fue en 2019 para el programa "Familias frente al fuego". Asimismo, su última publicación en Instagram y X fue en enero de 2023, en donde compartió una nota de un medio de comunicación local, en la cual rectifica su error y pide disculpas por afirmar la existencia de una orden de prisión preventiva en contra de la conductora.

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga. Foto: Instagram Inés Gómez Mont

Esto se sabe del paradero de Inés Gómez Mont

El paradero de la presentadora Inés Gómez Mont, prófuga de la justicia mexicana desde 2021, es desconocido, aunque circulan algunas especulaciones y rumores sobre que se encuentra en el extranjero. Con la detención de Álvarez Puga, algunos internautas comienzan a especular que Inés podría estar en la misma ciudad.

La última "aparición pública" de la conductora fue en febrero de 2025, durante una transmisión especial del programa vespertino "Ventaneando", en la que se rindió homenaje al conductor Daniel Bisogno tras confirmarse su fallecimiento.

De acuerdo con la conductora Paty Chapoy, la conductora envió sus condolencias, pese a que elude una orden de aprehensión. Gómez fue compañera de Daniel en el programa de 2006 a 2009. Aquel gesto rompió el silencio de 4 años y generó gran revuelo en el mundo del espectáculo mexicano.

Además, según distintos medios locales, el 4 octubre de 2025, el periodista de espectáculos argentino Javier Ceriani reveló que la conductora estaría escondida en Dubái y aseguró que su ubicación es del conocimiento de "gente de Televisa".

La declaración la dio durante su programa de YouTube, en donde señaló que la conductora "habría hablado por teléfono con alguien de Televisa. Y esa señora se levantó al teléfono y dijo: ‘Ay, me está llamando mi amiguita, está en Dubái y me está invitando a Dubái’".

Además, aseguró que durante los últimos años ha existido un presunto caso de encubrimiento. "¿De verdad? ¿De verdad que alguien que trabaja para Azcárraga sabe dónde está Inés Gómez Mont, todo el tiempo supo donde estaba Inés Gómez Mont y no lo avisó a las autoridades?", añadió. A pesar de que esta declaración causó furor en redes, ninguna autoridad federal ha confirmado esta versión.

