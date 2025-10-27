Inés Gómez Mont: la conductora que pasó de la fama y lujos a ser prófuga de la justicia

Este lunes 27 de octubre, se confirmó la detención de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, famosa presentadora de televisión mexicana, quien ha estado desaparecida de las cámaras y el mundo del espectáculo desde el año 2021, fecha en la que fue declarada como prófuga de la justicia.

De acuerdo con los últimos reportes, el empresario y también prófugo de la justicia mexicana, se encuentra detenido en un centro de procesamiento en Miami, Florida, desde el pasado 24 de octubre y luego de ser arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Antes de convertirse en prófuga de la justicia, Inés Gómez Mont compartía a través de sus redes sociales un estilo de vida lleno de lujos, viajes y posesiones exclusivas. La opulencia que mostraba se manifestaba en varios aspectos, muchos de los cuales se revelaron como prueba en su contra durante las investigaciones.

La pareja enfrenta una orden de aprehensión por malversación de fondos y delincuencia organizada. Foto: Archivo

¿Quién es Inés Gómez Montes?

Originaria de la Ciudad de México, Inés es una reconocida conductora de televisión de 40 años. Gómez es nieta de Felipe Gómez Mont, fundador del Partido Acción Nacional (PAN) y diversos miembros de su familia ocupan cargos públicos, dentro del ambiente político.

Inés comenzó su carrera profesional como actriz en el año de 1997, en la televisora de TV Azteca, formando parte de la telenovela juvenil "Tric Trac". Posteriormente, en el año 2002, se integró al departamento de noticias en la división de Fuerza Informativa Ateca, para finalmente unirse al área de entretenimiento, liderada en aquel entonces por Paty Chapoy.

Su llegada a la cima apareció cuando en 2004 se convirtió en conductora del programa dominical "Los 25+", en donde permaneció hasta la quinta temporada. Su salida de este proyecto se dio debido a su embarazo, del cual dio vida a su primera hija Inés, concebida durante su matrimonio con Javier Díaz, con quien permaneció de 2008 a 2013.

En sus redes sociales, presumía atuendos completos de reconocidas casas de moda como Chanel, Gucci y Balenciaga. FOTO: ARCHIVO

En 2008, alcanzó gran popularidad entre el público inglés, luego de asistir al Super Bowl Media Day vestida de novia y le pidiera al quarterback de los New England Patriots, Tom Brady, que se casara con ella. Asimismo, del 2005 al 2009, formó parte del equipo de conductores en el programa de espectáculos "Ventaneando". Su último proyecto en la televisión fue en 2019, en el reality show "Familias frente al fuego".

Su paso por este proyecto no estuvo exento de conflictos, pues protagonizó una relación tensa con la titular del programa, Paty Chapoy. En 2015, contrajo matrimonio con el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga. Inés es madre de siete niños: Inés y los trillizos Javier, Bruno y Diego, fruto de su primer matrimonio; Bosco y María, resultado de su relación con Víctor Puga; más tarde, adoptó a Mayito, hijo del abogado.

¿A qué cargos se enfrenta?

Desde el año 2021, Gómez Montes es acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) por malversación de fondos, delincuencia organizada, peculado y delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, más tarde se sumó el delito de defraudación fiscal. Los cargos principales incluyen el presunto desvío de casi 3 mil millones de pesos (150 millones de dólares), a través de empresas fantasma.

En sus publicaciones, Gómez Mont proyectaba una imagen de madre dedicada y esposa feliz, compartiendo momentos con sus hijos. Foto: Instagram

¿Cuál es la situación legal de la presentadora?

Debido a los señalamientos anteriores, se giró una orden de aprehensión en contra de Inés y su esposo, la Fiscalía también abrió una carpeta de investigación. Además de los cargos federales, Inés también enfrenta una investigación por violencia familiar, a raíz de una denuncia presentada por su exesposo Javier Díaz.

El pasado 25 de marzo, se dio a conocer el descongelamiento de las cuentas bancarias de la conductora, luego de que un juez les otorgara un amparo para seguir manejando sus recursos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) retirara sus nombre de la Lista de Personas Bloqueadas, por orden de Tribunal Colegiado.

Finalmente, la última aparición pública de Gómez Montes fue durante la transmisión especial de "Ventaneando" el pasado 20 de febrero de 2025, en la que se rindió homenaje al conductor Daniel Bisogno por su fallecimiento. A pesar de los rumores y críticas, la conductora envío su sentido pésame al canal, así lo informó la conductora Paty Chapoy.

Inés Gómez Mont vuelve a posicionarse bajo los reflectores del ojo público. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

