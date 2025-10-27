Más Información

Pemex aminora pérdidas; pierde 61 mil 242 mdp en el tercer trimestre

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, está detenido en Miami; es por su situación migratoria

¿Quién es el esposo de Inés Gómez Mont, detenido en EU?; a Víctor Álvarez Puga lo acusan de "facturero"

Megabloqueo de piperos en el Valle de México provoca afectaciones viales; conoce las alternativas

Conceden a Fernanda Trías el Premio Sor Juana Inés de la Cruz; destacan su novela "El monte de las furias"

Niega Sheinbaum acuerdo con Salinas ante pago de impuestos; “sencillamente hoy pueden pagar”, dice

Muere hombre tras incidente con personal de seguridad en Estadio Olímpico Universitario; hay 4 presentados ante el MP

Detienen a cinco implicados en secuestro y tortura de mariachis en la CDMX

EU puede cancelar visas en cualquier momento si hay motivos: Embajada; “no es un derecho, es un privilegio”, dice

"Grupo Salinas falta a la verdad"; Nunca se firmó algún acuerdo en gobierno de AMLO: Félix Arturo Medina, exjefe del SAT

Ejecutan tres cateos en Veracruz vinculados a “El Fallo”, afín al CJNG; aseguran armas, granadas y vehículos

Relanzamiento del PAN no funcionó, dice Sheinbaum; "ni los comentócratas lo reconocieron", expresa

El empresario , esposo dey prófugo de la justicia mexicana, se encuentra detenido en un centro de procesamiento en Florida.

De acuerdo con un documento judicial fechado el pasado 15 de octubre, Álvarez Puga fue detenido el pasado 24 de septiembre por agentes del (ICE) y trasladado al centro de procesamiento North Krome, en Miami, por su situación irregular en Estados Unidos.

El documento señala que el mexicano ingresó a Estados Unidos el 14 de enero de 2021 y tenía permiso para permanecer en el país hasta el 13 de julio del mismo año.

Salió del país el 9 de julio con rumbo a las Bahamas, pero regresó, por barco, un día después. El día 11 de julio, solicitó asilo en Estados Unidos, alegando que en México sufría persecución “por sus creencias políticas conservadoras” y que tenía “miedo de regresar a México debido a sus opiniones políticas y a su pertenencia a un determinado grupo social”. La solicitud fue presentada ante los (USCIS), y aún está pendiente. El mexicano fue detenido con fines de deportación, al no estar legalmente en Estados Unidos.

En el documento judicial, el mexicano cuestiona su detención y reclama su derecho a fianza. La juez de Distrito Cecilia M. Altonaga determinó que, en efecto, el detenido tiene derecho a una audiencia individual de fianza y exige se le asigne una fecha para ello o, de lo contrario, sea liberado.

Ficha de detención de Víctor Manuel Álvarez Puga. Foto: captura de pantalla
En México, Álvarez Puga y su esposa, presentadora de televisión cuyo paradero se desconoce, tienen orden de detención emitida por la en 2021 por lavado de dinero, delincuencia organizada, peculado y defraudación fiscal.

El empresario es señalado de participar en una red de empresas fantasma o “factureras” que se utilizaron para simular contratos y desviar por hasta 3 mil millones de pesos.

