Caso Inés Gómez Mont; ¿por qué la conductora fue mencionada en la mañanera de Sheinbaum?

La mañana de este 1 de abril, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que Inés Gómez Mont sigue prófuga de la justicia, junto con su pareja Manuel Álvarez Puga, pero un juez les otorgó amparo para seguir usando sus recursos.

Durante la conferencia matutina, el titular de la UIF detalló que la conductora, junto con su esposo, “cometieron una serie de falsas obras”.

“Gómez Mont fue acusada de una serie de fraudes, y su compañero Álvarez Puga, en el sistema de prisiones. Se cometieron una serie de falsas obras, ganaron mucho dinero ahí, en ese lugar, de tal manera que la justicia los empezó a perseguir”.

Aunado a ello, aseveró: “Esperamos que las cosas cambien y ellos sean extraditados, y tengan que enfrentar su responsabilidad ante los tribunales mexicanos. Por lo pronto, como medida preventiva, pues finalmente la Unidad de Inteligencia Financiera procedió a incorporarlos a la lista de personas bloqueadas”.

En tanto, aseguró que “así como ellos, hay centenares de personas que han hecho cosas parecidas, semejantes, y que son liberados por los jueces para que puedan usar de nuevo el sistema financiero”.

¿Por qué Inés Gómez Mont fue mencionada en la mañanera de Sheinbaum?

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum opinó sobre el caso de la presentadora de TV.

"Cuando hay evidencia en la Unidad de Inteligencia Financiera de mala utilización de recursos, de lavado de dinero, lo que hace la UIF es congelar una cuenta. ¿Qué es lo que ha pasado? Que estas personas se amparan y en la suspensión, ni siquiera en el juicio de fondo, les liberan las cuentas los jueces", señaló.

En ese sentido, manifestó: "Estamos hablando de 35 mil millones de pesos. Una razón más para lo que va a ocurrir el 1 de junio. No voy a decir que porque me va a sancionar el INE, pero todo el mundo sabe que no puede ser esta colusión y esta corrupción".

"Cuando se demuestra que hay lavado de dinero, sea por corrupción, o sea, delito de cuello blanco de algún tipo, o por delincuencia organizada, y resulta que se liberan las cuentas para que se siga usando el recurso, no tiene otro nombre, se llama corrupción", sentenció.

