La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el gobierno federal llegó a un acuerdo con los organizadores de la Fórmula 1 para que no se usen recursos públicos en la realización del Gran Premio de México.

En conferencia de prensa, la Mandataria federal señaló que en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto y de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la capital de la República, se aportaban "una buena" cantidad de dinero público a la Fórmula 1.

Indicó que ahora el Gobierno de la Ciudad de México aporta apoyo en logística, vigilancia, tránsito y limpieza.

“La Fórmula 1 en México tiene una característica que es que los gobiernos no aportan recursos, aportan logística, apoyo; en el caso de la Ciudad de México para vigilancia, tránsito, limpieza de lugar, lo que normalmente se hace.

“En la época de Peña Nieto y de (Miguel Ángel) Mancera se aportaba, pues una buena cantidad de recursos para el pago de la inscripción, digamos a Fórmula 1, así se hace la mayoría de los gobiernos. Aquí se llegó un acuerdo con los organizadores de crear un grupo de empresarios, quienes pagaran esa inscripción a Fórmula 1 y eso ha continuado“.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal destacó que Gran Premio de México genera muchos beneficios económicos para la capital de la República.

“Sí es un espectáculo, una actividad que genera muchos beneficios económicos para la Ciudad de México”.

apr