Alejandro Gertz Manero renuncia a la FGR y usuarios reaccionan con los mejores memes

El pasado jueves 27 de noviembre, el ahora exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, presentó su renuncia ante el Senado de la República. Manero habría desempeñado dicho cargo desde febrero de 2019.

En su carta de renuncia, el extitular de la Fiscalía General de la República (FGR), explicó que la presidenta Claudia Sheinbaum lo propuso como Embajador de la nación ante "un país amigo", por lo que sus funciones terminaban el pasado 27 de noviembre.

Asimismo, en el transcurso de la noche del jueves, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, presentó su renuncia y fue nombrada por el mismo Gertz Manero como titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial (Fecoc) y por ende, encargada provisional de la FGR.

Alejandro Gertz Manero. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Usuarios en redes sociales reaccionan a la renuncia de Alejandro Gertz Manero con ola de memes

A través de redes sociales miles de usuarios han expresado su reacciones a la noticia de la renuncia de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de República, desatando una ola de memes y convirtiendo el nombre del extitular en "trendic topic" en México.

Memes de la renuncia de Alejandro Gertz Manero. Foto: X

Los usuarios hicieron mención a la reciente victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 como algún tipo de punta del iceberg.

Memes de la renuncia de Alejandro Gertz Manero. Foto: Instagram

Otros tomaron como referencia el partido de anoche, en el que se enfrentó el Cruz Azul contra las Chivas de Guadalajara.

Memes de la renuncia de Alejandro Gertz Manero. Foto: X

Algunos internautas se burlaron de que los partidos de oposición votaron en contra de aceptar la renuncia de Gertz Manero, mientras que los senadores morenistas votaron por aceptarla.

Memes de la renuncia de Alejandro Gertz Manero. Foto: Instagram

Otros decidieron trolear Manero haciendo referencia a su edad.

Memes de la renuncia de Alejandro Gertz Manero. Foto: Instagram

Convirtiéndolo en un meme recurrente.

Memes de la renuncia de Alejandro Gertz Manero. Foto: Instagram

Por último, algunos usuarios hicieron burla al supuesto "secreto" que representaba la renuncia.

Memes de la renuncia de Alejandro Gertz Manero. Foto: Instagram

