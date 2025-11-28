Más Información

Alejandro Gertz Manero: 5 cartones que retratan la sorpresiva renuncia del fiscal a la FGR

Fiestas decembrinas en México: 4 beneficios del ponche que quizá no conocías

Black Friday 2025: ¿a qué hora inicia y cuánto tiempo duran las ofertas en México?

¿Quién es Tanya Vázquez, actriz que interpretó a Fátima Bosch en “La Fea Más Bella”?

Salinas Pliego reacciona a renuncia de Alejandro Gertz a la FGR; "La Barredora removió al fiscal", asegura

La tarde de ayer, el fiscal General de la República, , envió su carta de renuncia a la Cámara de Senadores, la cual fue aprobada por Morena y sus aliados en el Senado.

La votación cerró con 74 votos a favor de Morena, PT y PVEM, frente a 22 en contra emitidos por PRI, PAN y MC.

En el Senado, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, señaló que el asunto se aprobó “al haber sido considerado como causa grave”.

La sorpresiva renuncia de Gertz Manero desató una ola de reacciones, donde los moneros de la prensa nacional no tardaron en interpretar el momento político con sátira y crítica.

5 cartones que retratan la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la FGR

A través de trazos mordaces y humor agudo, varios caricaturistas retrataron el adiós del controversial fiscal, ofreciendo lecturas visuales que van desde la ironía hasta la reflexión sobre su paso por la Fiscalía General de la República (FGR).

El primero, titulado “Renuncia” y realizado por el monero Rictus, de El Financiero, muestra a Gertz Manero siendo arrastrado escaleras abajo tras una enorme escoba que barre todo a su paso. El exfiscal sostiene una maleta etiquetada como “Trapitos sucios 4T”, mientras ropa interior y documentos salen volando. A un lado, una flecha con la frase “En bajada” refuerza la idea de caída o salida forzada.

Foto: X
Foto: X

El segundo cartón, titulado: “Servicio público de tan larga trayectoria”, compartido por El Alex, de El Economista, muestra al exfiscal de traje avanzando con expresión seria mientras de su cuerpo salen decenas de documentos volando. En esos papeles aparecen escritos, en rojo, nombres de casos polémicos como “Odebrecht”, “OHL”, “Pegasus”, “SNI”, “43”, entre otros. La ilustración sugiere que el personaje carga consigo numerosos expedientes controvertidos que lo rodean incluso en su salida, reflejando el peso de los escándalos asociados a su gestión.

Foto: X
Foto: X

Por su parte, el monero Rapé, de Milenio, compartió un cartón titulado: “Elefante reumático”, donde se ve a Gertz Manero con cuerpo de elefante, recostado y mirando con gesto cansado mientras su trompa sobresale hacia el frente. A un lado aparece un globo de diálogo donde pregunta: “¿Que me vaya a descansar? ¿Más?”.

Foto: X
Foto: X

El cuarto cartón, titulado: “La Barredora vs Nosfregatu”, y hecho por el monero Jabaz, de Milenio, retrata una parodia de una escena clásica de cine, donde se observa al senador Adán Augusto López y al exfiscal de aspecto siniestro, en un entorno oscuro y sombrío. El senador sostiene una escoba y pronuncia la frase “Las escaleras se barren de arriba para abajo”.

Foto: X
Foto: X

Finalmente, el monero Camacho, de Reforma, compartió una caricatura en el que se ve a Alejandro Gertz Manero arrancando los pétalos de una margarita, como en el juego “me quiere, no me quiere”, mientras pronuncia: “Ni modo, renuncio…”.

Foto: X
Foto: X

