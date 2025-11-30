“Hay que darle visibilidad a una enfermedad que por generaciones fue ocultada, por miedo y prejuicios”, reconoció la periodista Claudia Solera, ganadora del Premio Nacional de Periodismo Científico 2025, por su reportaje “. e comenzar antes de los 40”, durante la clausura de la octava edición del Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico, en el Centro Cultural España.

Claudia Solera, ganadora del Premio Nacional de Periodismo 2025. | Foto: Lucía Tellez Amador, Red Mexicana de Periodistas.

La investigación, publicada en el diario Milenio, detalla el descubrimiento de la "Mutación Jalisco" (A431E), una variante hereditaria de Alzheimer de inicio temprano identificada en Los Altos, Jalisco.

El artículo explica que el aislamiento geográfico y la endogamia histórica de la región preservaron la mutación en descendientes de judíos sefardíes conversos, permitiendo que la enfermedad se manifieste antes de los 40 años con una probabilidad de transmisión del 50%. Solera profundiza en el trabajo de investigación binacional (EU-MX), el acercamiento para informar a la población de Los Altos (donde 8 de cada 10 se realizan la prueba, pero solo 4 quieren saber el resultado) y las investigaciones que se realizan al respecto, como el uso de "mini cerebros" para el tratamiento y posibles curas.

María Paula Rubiano, jueza del Premio y periodista ambiental, expresó que el trabajo ganador fue cautivador, pues, a pesar de ser breve “trenza explicaciones científicas pulidas, vidas y hallazgos”, así como “rigor, narrativa y trascendencia internacional”.

Asistentes del Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico 2025. | Foto: Lucía Tellez Amador, Red Mexicana de Periodistas.

Entre los otros dos finalistas, se encontraron investigaciones del medio Mongabay, cómo; “Tras el rastro del jaguar: excazadores y científicos se unen para obtener una radiografía del amenazado felino en México”, de Astrid Arellano. Y “El renacimiento de un bosque petrificado en Celestún: pescadores y científicos recuperan 90% de ecosistema en México” , de Paul Antoine Matos.

De los 36 trabajos inscritos, al menos el 70% son de corte ambiental, “hay una tarea colectiva por delante”, comentó Emilio Godoy, miembro del jurado. El juez también recalcó la carencia de trabajos colaborativos en esta edición.

El galardón, entregado por la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia (Red-MPC), consistió en un reconocimiento y la entrega de 20 mil pesos. La premiación clausuró el octavo Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico. Durante el día, se realizaron mesas de diálogo sobre la ciencia y el conocimiento indígena, charlas sobre el mito de la ciencia neutral, y el performance Bestias del flúor, todo ello en las inmediaciones del Centro Cultural de España.

“Para que el periodismo científico sea de excelencia, debe iniciar desde lo formativo”: Nely Toche, presidenta Red-MPC

El Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico, se llevó a cabo del 27 al 29 de noviembre. Se orientó a la creación de “historias más allá del laboratorio”, reconociendo que la ciencia es importante, pero también la manera en la que se comunica. Durante el Foro, se ofrecieron siete talleres enfocados en desarrollar nuevas narrativas para la difusión científica y proporcionar herramientas de investigación especializadas.

En el ámbito de la narrativa, se impartieron talleres como Cubrir ciencias en campo, para conocer las herramientas en la práctica periodística fuera de las oficinas; Territorios diversos = narrativas diversas, con instrumentos para abordar las realidades de pueblos indígenas y campesinos; y Cómo comunicar riesgos, con recomendaciones prácticas para informar mejor sobre conceptos estadísticos.

Asimismo, se brindaron cursos enfocados en el uso de herramientas de investigación; EurekAlert! y Science Press Package para hacer periodismo de artículos científicos aún no publicados. Y otros cursos enfocados en los canales de difusión; Sonidos de la Ciencia para producir guiones de podcast basados en papers; Ciencia en 55” para TV, para explicar la materia de forma rigurosa en formato de video corto.

El Foro también contó con un encuentro, apoyado por la Schmidt Science Communication Catalyst Grant, para desarrollar una caja de herramientas que le sean de utilidad a cualquier persona que quiera cubrir temas de ciencia en América Latina.

Emilio Godoy, jurado del Premio Nacional de Periodismo Científico (izquierda), y Nely Toche, presidenta de la Red-MPC (derecha), durante la clausura el Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico. | Foto: Lucía Tellez Amador, Red Mexicana de Periodistas.

“El mejor periodismo tiene que ver también con premiar a trabajos de excelencia entre pares”, comentó Nelly Toche, presidenta de la Red-MPC, enfatizando la importancia de las mentorías a los jóvenes que se suman al periodismo científico, para poder llegar a realizar trabajos con la calidad de los galardonados.

Toche agradeció a los miembros de la red, colaboradores y aliados del foro como Covestro, EurekAlert!, Tecnológico de Monterrey, TecScience, Oceana, elRule, Schmidt Sciences, Centro Cultural de España en México, Universidad de California en Santa Cruz, Red de Científicos Españoles en México, Divulgación de la Ciencia UNAM, Universidad de la Comunicación, Periodismo de lo Posible, Factual, Museo del Estanquillo y EL UNIVERSAL.

