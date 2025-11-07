Durante un operativo nacional de inspección, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso 31 clausuras totales o parciales temporales a desarrollos turísticos, obras y proyectos inmobiliarios por realizar actividades sin autorización ambiental o de cambio de uso de suelo en ecosistemas costeros.

Del 27 al 31 de octubre, inspectores de la Profepa realizaron 50 visitas en 14 estados en los que documentaron afectaciones a manglares, humedales, dunas y zonas federales marítimo-terrestres, provocados principalmente por rellenos, construcciones y ampliaciones ilegales en zonas protegidas o con presencia de vegetación costera.

Los patrones más recurrentes detectados fueron: Rellenos de manglar y humedales en Campeche, Nayarit y Tabasco y cambio de uso de suelo y construcciones turísticas sin autorización en Oaxaca, Michoacán, Yucatán y Baja California Sur.

Lee también Tras denuncia, Profepa descarta maltrato en Zoológico de Vallarta, Jalisco; confirma buen estado de los animales

Profepa visita 14 estados por afectaciones a manglares (07/11/2025). Foto: Especial

Asimismo, ocupaciones irregulares en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) en Sonora, Sinaloa y Guerrero y ampliaciones de hoteles y complejos residenciales sin permiso ambiental en Tamaulipas y Veracruz.

En total, participaron 151 elementos de la Profepa, la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), quienes intervinieron desde Baja California hasta Tabasco, en zonas de alta presión inmobiliaria y turística.

Entre los casos más relevantes destacan rellenos en manglares dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, en Campeche; obras sin autorización en playas de Michoacán y proyectos turísticos irregulares en Huatulco y Pochutla, Oaxaca.

También ocupaciones en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) de Sonora y Sinaloa; clausuras a hoteles en Playa Miramar, Tamaulipas, además de un restaurante en Mandinga, Veracruz, por obras sobre litoral con presencia de manglar.

Lee también Juan Gabriel en Bellas Artes: La polémica detrás de su primer concierto en el recinto y el vínculo con Salinas de Gortari

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xcg/bmc