Celestún, Yucatán.- Un pescador extraviado hace días fue encontrado muerto por una descompensación derivada de la diabetes durante la jornada de pesca mar adentro.
El hombre fue encontrado sin vida a bordo de una embarcación que retornó este miércoles al puerto de abrigo de Celestún, luego de que la lancha en la que viajaba no había regresado tras una jornada de pesca mar adentro.
De acuerdo con los primeros reportes, el responsable de la embarcación “Ahí 12” informó que desde muy temprano localizó, a unas 44 millas del litoral de Celestún, la lancha “Richard 5”, tipo Imemsa de 25 pies de eslora y color blanco, que había sido reportada como extraviada el día anterior.
Al acercarse, subió a bordo de su embarcación a uno de los tripulantes de la “Richard 5”, quien padece diabetes y llevaba varias horas inconsciente, pálido y sin responder a estímulos, por lo que decidió trasladarlo de inmediato hacia el puerto de abrigo.
Al arribar a la zona de bodegas pesqueras, paramédicos del municipio de Celestún valoraron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
En el sitio, el fallecido fue identificado por una familiar cercana.
Mientras tanto, otros dos tripulantes de la misma embarcación continuaban siendo trasladados hacia Celestún a bordo de otra lancha, que a su vez remolcaba la “Richard 5” para su arribo y revisión correspondiente.
