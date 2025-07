Aún no aparece Amelí, extraviada en el Ajusco; búsqueda no para Han transcurrido 5 días desde que acudió al Pico del Águila; sus padres, autoridades y voluntarios no cesan en la búsqueda en la zona

Familiares, voluntarios y personal de la fiscalía intensificaron la búsqueda de la joven en la zona boscosa del Ajusco. Foto: Especial