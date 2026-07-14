Amazon México ha lanzado una atractiva oferta en el iPhone Air de 256 GB a tan solo $22,499.00. Un dispositivo que combina diseño ultradelgado, gran potencia y una amplia capacidad de almacenamiento.

Además del descuento del 13%, los compradores pueden aprovechar los meses sin intereses con tarjetas participantes, haciendo más accesible la compra.

Si buscas un celular premium para fotografía, productividad o entretenimiento, esta promoción puede ayudarte a ahorrar una buena cantidad de dinero sin sacrificar rendimiento.

¿Por qué vale la pena comprar el iPhone Air de 256 GB?

El iPhone Air de 256 GB destaca por ofrecer un diseño elegante y ligero, pensado para quienes desean un teléfono cómodo de sostener durante todo el día sin renunciar a la potencia.

Entre sus principales características se encuentran:

Pantalla de alta resolución con excelente brillo y colores vibrantes.

Procesador de última generación que brinda un desempeño fluido para juegos, edición de video y multitarea.

256 GB de almacenamiento, ideales para guardar miles de fotografías, videos en alta definición, aplicaciones y documentos sin preocuparte por el espacio.

Sistema de cámaras con fotografía computacional para obtener imágenes nítidas tanto de día como de noche.

Batería optimizada para acompañarte durante toda la jornada.

Compatibilidad con Apple Intelligence y las funciones más recientes de iOS.

¿Cómo aplicar los meses sin intereses?

La plataforma de compras permite pagar el iPhone Air en meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes.

[Publicidad]

Ante ello, BBVA brinda cómodos pagos con hasta 15 meses sin intereses.