Zacatecas.- Gran indignación ha causado un video sobre maltrato animal ocurrido en el municipio de Cuauhtémoc, en donde se ven a tres jóvenes, uno de ellos en una motocicleta, quienes amarraron del cuello a un perrito y se lo llevan arrastrando por simple diversión, cuyo acto de crueldad ha generado que activistas y organizaciones protectoras de animales hayan levantado la voz y exigen a las autoridades de Zacatecas que se localicen y se castiguen a los responsables.

Este caso fue difundido la noche de este domingo por parte de la agrupación de rescatistas denominada Peluditos Cuauhtémoc, en cuyo video se escucha a una mujer que les grita a los agresores que suelten al perro, pero, éstos se burlan y se llevan en rastra al animalito.

En el video se escuchar a una niña que al ver ese momento de crueldad animal comienza a llorar y grita: “¡Ay no, pobrecito!.

De acuerdo a los datos que han vertido los integrantes de Peluditos Cuauhtémoc, los hechos ocurrieron cerca de las 23:00 horas de este domingo, ya que a los pocos minutos esta agrupación subió el video informando que acaba de ocurrir dicho suceso de violencia sobre la calle de Las Siete Cruces en ese municipio.

Varias asociaciones protectoras de animales zacatecanas, así como otras más del país como La Ranita de Nogales se han sumado para levantar la voz y exigir justicia a las autoridades de Zacatecas.

Por su parte, la agrupación Peluditos Cuauhtémoc ha informado que acudieron a interponer un reporte ante el Juzgado Municipal para denunciar a las personas implicadas, dos de los agresores ya fueron localizados.

Incluso, mencionan que uno de los implicados ya tiene antecedentes de maltrato animal, ya que se tiene conocimiento de que ha ahorcado animales en los árboles y lesionó a otro perro en la cabeza con un cuchillo, por ello, consideran que urge un alto al maltrato animal y que se aplique la justicia con estos jóvenes, ya que se convierten en un peligro por tener claros antecedentes de ser violentos con los animales.

Se desconoce el paradero del perrito que fue arrastrado, los rescatistas solo les han referido que al parecer murió y su cuerpo fue arrojado a las orillas del pueblo.

Los defensores de los animalitos piden la intervención también de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, ya que en esta entidad sí está tipificado como delito el maltrato animal.

De acuerdo a la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado las penas van desde los seis meses hasta tres años de prisión.

