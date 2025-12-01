Durante el mes de noviembre se cometieron en promedio más de dos homicidios dolosos en territorio poblano, según el recuento oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.

De acuerdo con el reporte diario de homicidios dolosos generados por un equipo interdisciplinario conformado por la dependencia, sumaron 76 asesinatos en los 30 días del mes de noviembre, un promedio diario de 2.5.

El hecho que conmocionó al estado durante noviembre fue cuando un comando armado perpetró un ataque incendiario contra un centro nocturno en la capital poblana, donde dejaron encerradas a 14 personas, cinco de las cuales murieron asfixiadas y nueve más lograron ser salvadas por bomberos.

Los hechos ocurrieron cerca de las tres de la madrugada de ayer martes, cuando seis sujetos arribaron al table dance LaCoss, ubicado en la zona sur de la ciudad; los atacantes ingresaron al lugar disparando para someter a todos.

Encerraron a meseros, bailarines y clientes y rociaron gasolina en el interior y exterior del establecimiento, así como a un vehículo, para luego huir del lugar en tres motocicletas.

En el lugar ubicaron a cinco personas fallecidas. Se trató de tres meseros y dos bailarinas. Horas después, familiares llegaron al centro nocturno para saber las condiciones de las víctimas.

Durante el primer semestre del año, Puebla se ubicó entre los primeros cinco lugares con el mayor número de hecho de extrema violencia, según documentó la organización civil Causa en Común.

En su informe Galería del Horror, la agrupación reveló que, de enero a junio, Puebla acumuló 149 hechos de violencia extrema. El número de víctimas fue 156.

Fueron 51 hechos de tortura; seguido de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, con 18 casos; también 13 hechos de violencia en contra de la autoridad, con 13; además de 11 casos de asesinato de niños y adolescente e, igual número para intentos de linchamiento.

También se contaron siete casos de fosas clandestinas; siete casos de asesinato de mujeres con crueldad extrema; seis asesinatos de grupos vulnerables; así como cinco masacres, por mencionar los más números.

