Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Civiles armado quemaron tres vehículos en el poblado Nuevo México del municipio de , en la región Frailesca, donde grupos criminales han disputado el control del territorio con enfrentamientos, "levantones", secuestros y extorsiones.

Por estos hechos no se reportan fallecidos ni heridos, aseguraron las autoridades de seguridad. Informaron que en la zona se despliegan elementos del ejército, de la Guardia Nacional (GN), de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, y policías ministeriales y de investigación del estado.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo precisó que fueron quemados un camión tortón, una camioneta pic kup y un automóvil sedán; después de dichas acciones, se activó un operativo con los fines de proteger a la población y restablecer la tranquilidad.

"Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni amenazas directas a la comunidad; las vías de comunicación se mantienen bajo supervisión permanente y se realizan las investigaciones para determinar el origen de los hechos y dar con los responsables", enfatizó en un comunicado.

Sobre esos hechos, la Fiscalía General del Estado de Chiapas indicó que abrió una carpeta de investigación "donde se reportan dos vehículos incendiados por civiles".

Un grupo especial, señaló, se encuentra en aquel poblado; "ya tenemos avances importantes de la identidad de las personas que provocaron esas acciones, quienes van a enfrentar a la justicia".

Reportes e investigaciones preliminares hechas en el sitio indican que "no hubo enfrentamiento ni otros daños, además de la quema de vehículos".

dft/LL

