Hijo del alcalde de Huixtla, Chiapas, es raptado y liberado con huellas de tortura

San Cristóbal de las Casas, Chis; 28 de noviembre.- Uno de los hijos del alcalde de Huixtla, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Régulo Palomeque Sánchez, fue raptado y torturado por presuntos criminales, para luego ser liberado con lesiones en varias partes del cuerpo, confirmaron autoridades locales.

El joven Enrique Palomeque, alias "El Junior" y un acompañante, fueron raptados el pasado martes 25 de noviembre por una de las calles de la cabecera municipal de Huixtla, que se ubica en la costa de Chiapas.

Al conocerse la noticia, elementos del Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal montaron un operativo de búsqueda.

Hijo del alcalde de Huixtla, Chiapas es raptado y liberado con lesiones; operativo deja cinco detenidos.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo envió un helicóptero Black Haw hasta el municipio y en la zona rural de la microrregión de la zona baja.

Soldados y Policías en vehículos y a pie tierra realizaban la búsqueda de Enrique Palomeque, que fue liberado hasta el día miércoles.

La Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas informó que como resultado del operativo en Huixtla, el día miércoles fueron detenidos cinco criminales del Cártel de Sinaloa, pero no menciona si están relacionados con el plagio de Enrique.

Uno de los hijos del alcalde de Huixtla, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Régulo Palomeque Sánchez, fue raptado y torturado por presuntos criminales. Foto: Especial.

A 42 kilómetros de Huixtla, en el municipio de Mazatán, la Fiscalía de Chiapas reportó la desaparición el 21 de diciembre del 2024 de Mailing Álvarez Bravo, de 41 años de edad y su hijo Samei Armando Reyes Álvarez, de 15 años de edad.

Fue en las recientes horas que se reportó la despareción de los isleños, que ocurrió hace once meses, en la comuidad San José El Hueyate.

En el caso de Mailing, tiene tatuajes en la cintura, en el brazo y en el cuello; un corazón en el brazo deecho (y) la figura de una mujer embarazada. Samei Armando tiene un tatuaje en el brazo derecho.

