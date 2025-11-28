Más Información
Héctor Elizalde Mora asume titularidad de la Agencia de Investigación Criminal; es el primer cambio bajo el mando de Ernestina Godoy
Ernestina Godoy asume de manera interina la FGR tras renuncia de Gertz Manero; agradece su paso por la Consejería Jurídica
El gobierno de Puebla inició la rehabilitación integral del ecoparque Flor del Bosque, ubicado en Amozoc, informó el gobernador Alejandro Armenta.
Como parte del proyecto, se adquirieron 70 hectáreas adicionales de área boscosa y el objetivo es transformarlo en una zona similar a Chapultepec.
Durante un recorrido por el parque, el Mandatario explicó que la primera etapa contempla la construcción de una alberca semiolímpica, toboganes y servicios sanitarios.
Lee también Violencia contra mujeres universitarias; encuentro en Puebla urge políticas digitales y jurídicas
El proyecto incluye otra zona que integrará tirolesas, circuito de bicicletas, gotcha y columpio extremo. Además, se desarrollarán áreas deportivas que contemplan canchas de usos múltiples, juego de pelota, un campo de fútbol 7, dos canchas de voleibol de playa y gimnasios.
Armenta indicó que se podrá recibir hasta 300 personas, pues, el Ecoparque pasará de tener 13.8 hectáreas a 19.5. En honor al cambio, su nombre cambiará a “Pensar en Grande”.
El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras, informó que se rehabilitarán las seis cabañas existentes y se construirán 15 adicionales.
Lee también Recrudecen choques sindicales en la autopista Puebla–Tlaxcala; queman maquinaria pesada
La secretaria de Medio Ambiente, Rebeca Bañuelos, anunció que el zoológico del parque ampliará su superficie de 0.8 a 4.2 hectáreas y tendrá capacidad para albergar hasta 800 especies.
Por su parte, Michele Islas, titular del Instituto de Bienestar Animal, informó que la clínica del parque, sin mantenimiento desde hace ocho años, será rehabilitada de manera integral.
El proyecto contempla la restauración de las fosas actuales y la creación de nuevas para garantizar condiciones adecuadas de atención y resguardo animal.
es/bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]