Puebla, Puebla.- El gobernador Alejandro Armenta Mier (Morena) entregó a las y los productores agrícolas poblanos 5 mil 600 apoyos que forman parte de los 149.5 millones de pesos para lograr la autosuficiencia alimentaria y la justicia social que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el Centro Expositor y con la presencia de más de 7 mil productoras y productores, el mandatario poblano afirmó que el campo vuelve a ocupar el lugar que merece, mediante maquinaria moderna, drones de precisión, genética ganadera, tecnificación de riego y apoyos para cadenas productivas como el café, la apicultura y los huertos de traspatio.

"Con esta estrategia se fortalece la seguridad alimentaria, ya que permite rescatar hasta 700 mil hectáreas de temporal y garantizar a las familias la posibilidad de obtener cosechas dignas y excedentes que alimentan la riqueza comunitaria", consideró.

Además el gobernador Armenta Mier anunció nuevos centros de transformación para café, mezcal, jitomate y frutales, así como el fortalecimiento de la industria zapatera poblana y el establecimiento de una planta pasteurizadora de leche.

Estas acciones impulsan el valor agregado, fomentan la economía local y consolidan la tecnificación que exige el campo del siglo XXI. “Sin maíz no hay país; el campo es prioridad”, afirmó el gobernador al reiterar que este año Puebla alcanzó una inversión histórica de mil 634 millones de pesos para el sector rural.

En el evento habló Ana Laura Altamirano, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, quien hizo referencia a que en sólo 347 días se entregaron 103 mil 617 apoyos directos a 93 mil 387 productoras y productores, bajo un modelo sustentable y con justicia social que posiciona a Puebla como referencia nacional en sanidad, innovación, eficiencia de riego y producción de café premium con certificaciones internacionales.

Y no descartó que este 2025 será el año en que el campo tomará más fuerza con 50 mil hectáreas recuperadas, 20 por ciento más producción agrícola y un impulso histórico a mujeres rurales emprendedoras.

A su vez, José Luis García Parra, coordinador general de Gabinete, afirmó que no existe en el país un evento de esta magnitud y reiteró que el Gobierno de Puebla respalda a las y los productores con programas directos, sin intermediarios, para garantizar que la inversión pública llegue a quienes trabajan la tierra.

Recordó que mientras gobiernos anteriores destinaron apenas 700 millones en ocho años, la actual administración superará los 3 mil millones de pesos en solo dos años.

Y Laura Artemisa García Chávez, secretaria de Bienestar, reconoció el papel fundamental de las mujeres rurales y destacó que hoy más del 40 por ciento de los apoyos entregados fortalecen su autonomía económica.

Este fomento al campo poblano refleja la justicia social que guía al Gobierno del Estado de Puebla y agradeció el compromiso de las productoras y productores que mantienen vivo el campo con trabajo y dedicación, añadió y especificó que apoyar a las mujeres significa fortalecer a las familias, a las comunidades y a la economía rural, siempre en coordinación con el gobernador Alejandro Armenta Mier y la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

