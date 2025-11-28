Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2025.- La periodista yucateca, Guadalupe Yazmín Rodríguez Galaz, recibió el Reconocimiento por Trayectoria en la entrega del XII Premio México de Periodismo “Ricardo Flores Magón” 2024-2025, evento que se realizó este viernes en la Ciudad de México.

Teodoro Rentería, de la Federación de Licenciados en Periodismo de la República Mexicana, habló sobre la trayectoria de Rodriguez Galaz y su trabajo como corresponsal en Yucatán del periódico nacional EL UNIVERSAL.

Guadalupe Yazmín Rodríguez Galaz es además directora y fundadora del Grupo Editorial del Sureste, que reúne a los portales informativos Desde el Balcón y Yucatán Independiente.

Ha recibido reconocimiento por trayectoria de la Asociación de Comunicadores 7 de Junio Yucatán, así como por varios de sus trabajos de investigación y reportajes.

Reconocen trayectoria de la corresponsal de El Universal en Yucatán Yazmín Rodríguez Galaz. Foto: Especial.

En la misma ceremonia se premió al comunicador yucateco, Claudio Ramirez Estrada por 63 años de trabajo en el periodismo.

Claudio Wilfrido Ramírez Estrada (12 octubre 1938), de “Radiante amanecer” recibirá el Premio por Trayectoria tras 63 años dedicados al periodismo. Inició su carrera en 1960 como director de la Revista Escolar Presencia Latina.

Ha sido parte de diversos medios de comunicación tanto en la capital de país como del sureste. En 1978 se establece en la Península de Yucatán como reportero del periódico Tribuna de Campeche.

La premiación se realizó en el marco del XXIII Congreso Nacional y XX Asamblea Nacional General Ordinaria de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A. C., FAPERMEX, y XI Asamblea Nacional del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, A.C. que presiden Eva Joaquina Guerrero Ríos y Teodoro Rentería Arróyave, respectivamente.

En el mismo evento se premiaron diversos trabajos a nivel nacional y se habló de los peligros y riesgos que enfrenta hoy en día el periodismo en México.

dmrr/cr