Pachuca.- Por segundo día consecutivo, en continúan las afectaciones generadas por el número 16, principalmente en la región Otomí-Tepehua, donde se registran derrumbes, colapso de infraestructura, bloqueo de caminos, crecida de ríos y fallas en el suministro eléctrico.

La Subsecretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado dio a conocer que, derivado del frente frío número 16, para las regiones de la Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango se pronostican lluvias fuertes de 20 a 50 mm. Asimismo, se prevé un descenso de temperaturas de 0 a -5 °C.

También se anticipan encharcamientos, posibles inundaciones, baja visibilidad en carretera, pavimento resbaladizo y rachas de viento, por lo que se emitió una alerta a la población. La dependencia recomendó evitar salir a las carreteras si no es necesario, no cruzar ríos o zonas inundadas y mantenerse informados sobre las condiciones climáticas.

Hasta el momento, autoridades municipales han reforzado el llamado a la población para evitar conducir por zonas de riesgo, no acercarse a taludes inestables y manejar a baja velocidad.

Durante esta mañana persisten las bajas temperaturas, lluvia intermitente y neblina que podría prolongarse por varias horas, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos.

En Tenango de Doria se confirmó la presencia de nuevos derrumbes en el tramo Los Ahilares, donde además se registró el hundimiento de un puente. Localidades como El Aguacate, Huasquilla, Cerro Chiquito, Piedras Negras y El Terreno permanecen inestables y con graves riesgos.

Las afectaciones también se extienden a Huehuetla, donde desde ayer 20 comunidades se encuentran incomunicadas luego de que colapsara el paso provisional construido tras la caída del puente en octubre debido a las lluvias.

En esa demarcación se reportó daño parcial en la carretera Huehuetla–Santa María Temascalapa, a la altura de Huasquilla, hasta Tenango de Doria.

En San Bartolo Tutotepec, un deslave afectó la vía hacia Huasquilla, mientras que en Santa Inés, también en Huehuetla, hubo desprendimiento de piedras y tierra desde las laderas.

En el camino Xindho, la carretera presenta debilitamiento a la altura de la comunidad de San Pedro, por lo que tuvo que ser restringida la circulación. Además, se registran cortes de energía eléctrica en Tenantitlán, El Seis, Progreso, La Campana y Chicamole, en el municipio de San Bartolo Tutotepec.

En total, este día se encuentran afectados al menos ocho municipios y 25 comunidades de Tenango de Doria, Huehuetla, San Bartolo Tutotepec, Yahualica, Tianguistengo, Xochicoatlán, Tepehuacán y San Felipe Orizatlán.

Entre las poblaciones con daños reportados se encuentran El Aguacate, Huasquilla, Cerro Chiquito, Piedras Negras, Zacatlán, Santa Inés, Tenantitlán, El Seis, Progreso, La Campana, Tamala, Tamayón II, La Mesa, Pepeyoca, entre otras.

Asimismo, se reporta la crecida de los ríos Calabozo y Garcés.

