Pachuca, Hidalgo .- El gobierno de Hidalgo se sumó al reconocimiento a las fuerzas armadas y personal civil, por su labor en las emergencias presentadas a consecuencia de las intensas lluvias y el desborde de ríos que afectaron a cientos de familias.

El esfuerzo que desplegaron en la entidad los elementos del Ejército Mexicano, la Marina y el personal de Protección civil desde el primer momento de la emergencia fue elogiado por el gobernador Julio Menchaca Salazar.

Además agradeció que hayan llegado hasta las comunidades hidalguenses más apartadas para entregar 259 mil 25 despensas.

Y las acciones efectuadas de protección contra riesgos sanitarios, como más de 154 mil consultas médicas, 88 mil 700 vacunas aplicadas, 356 caminos liberados, 69 viviendas atendidas y 613 mil metros cuadrados de escombros retirados por deslaves y derrumbes.

Dijo que estos resultados reflejan no solo la coordinación con las fuerzas federales, sino también la participación activa de instituciones estatales y municipales.

Actualmente, 3 mil 603 servidores públicos y 839 vehículos permanecen desplegados para continuar con las labores de apoyo, atención y recuperación en las zonas afectadas.

Menchaca Salazar mencionó que así como México reconoce el trabajo del personal militar y civil, Hidalgo mantiene firme su compromiso de seguir atendiendo a las comunidades impactadas, reforzar la prevención y trabajar de manera coordinada para enfrentar cualquier desafío.

El mandatario especificó que con este ejercicio de reconocimiento, la entidad reafirma su convicción de que la unidad, la solidaridad y el servicio público son pilares fundamentales para proteger y acompañar a la población en momentos de emergencia.

Asimismo hizo suyo el reconocimiento de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la Ceremonia de Reconocimiento al Personal que Participó en la Atención de Emergencias en los estados de Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo, donde se reiteró el profundo agradecimiento del Estado Mexicano, a quienes mostraron entrega, valentía y solidaridad ante la contingencia.

“Gracias por ser el rostro más noble de la patria”, expresó Sheinbaum Pardo al destacar el compromiso del personal militar, de la Guardia Nacional y de los servidores públicos civiles que atendieron la emergencia, así como la participación solidaria de miles de mexicanas y mexicanos que contribuyeron en apoyo de las familias afectadas.

