Chihuahua.- Los agricultores y productores que mantienen manifestaciones desde el lunes pasado en el estado de Chihuahua, acordaron esta tarde liberar cuatro puntos.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, liberaron los cruces de carga de mercancías en los puentes internacionales de Palomas, Guadalupe - Tornillo, Jerónimo - Santa Teresa, así como las oficinas de la Aduana de Ciudad Juárez, las cuales estaban tomadas desde el pasado lunes.

Liberan agricultores puentes internacionales en Chihuahua; permanecen dos más cerrados. Foto: Especial.

Los cruces comerciales que permanecerán cerrados serán el Zaragoza–Ysleta y Córdova–De las Américas donde actualmente hay un campamento instalado por parte de los agricultores y productores.

“En respaldo a la comisión de productores y al avance de las negociaciones en la Ciudad de México, hemos accedido a permitir el tránsito de los carriles de exportación e importaciones de los Puentes Internacionales. Seguiremos apostados en los de Zaragoza y Libre”, señaló Javier Meléndez, uno de los agricultores que se mantiene en el plantón de desde el lunes pasado.

La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, en un video difundido este día, reconoció las gestiones de los productores y agricultores, sin embargo, afirmó que dichos cierres están presionando la economía de la entidad.

En ese sentido, hizo un llamado urgente a los productores y al Gobierno Federal, para que encuentren soluciones a través de los canales que les corresponden.

