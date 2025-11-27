Más Información

Chihuahua.- Los agricultores y productores que mantienen desde el lunes pasado en el estado de , acordaron esta tarde liberar cuatro puntos.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, liberaron los cruces de carga de mercancías en los puentes internacionales de Palomas, Guadalupe - Tornillo, Jerónimo - Santa Teresa, así como las oficinas de la , las cuales estaban tomadas desde el pasado lunes.

Liberan agricultores puentes internacionales en Chihuahua; permanecen dos más cerrados. Foto: Especial.
Liberan agricultores puentes internacionales en Chihuahua; permanecen dos más cerrados. Foto: Especial.

Los cruces comerciales que permanecerán cerrados serán el Zaragoza–Ysleta y Córdova–De las Américas donde actualmente hay un campamento instalado por parte de los agricultores y productores.

“En respaldo a la comisión de productores y al avance de las negociaciones en la Ciudad de México, hemos accedido a permitir el tránsito de los carriles de exportación e importaciones de los Puentes Internacionales. Seguiremos apostados en los de Zaragoza y Libre”, señaló Javier Meléndez, uno de los agricultores que se mantiene en el plantón de desde el lunes pasado.

Liberan agricultores puentes internacionales en Chihuahua; permanecen dos más cerrados. Foto: Especial.
Liberan agricultores puentes internacionales en Chihuahua; permanecen dos más cerrados. Foto: Especial.

La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, en un video difundido este día, reconoció las gestiones de los productores y agricultores, sin embargo, afirmó que dichos cierres están presionando la economía de la entidad.

En ese sentido, hizo un llamado urgente a los productores y al Gobierno Federal, para que encuentren soluciones a través de los canales que les corresponden.

