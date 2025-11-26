Más Información

Dan orden de aprehensión a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; se convierte en testigo protegido de FGR

"Para lo político ya habrá otros momentos"; Sheinbaum pide a Noroña solidaridad con Grecia Quiroz por muerte de Carlos Manzo

Plantan a Noroña tras dichos contra Grecia Quiroz; "tienen una campaña contra mí", asegura

Tercer día de bloqueos carreteros en el país; estas son las vialidades que siguen cerradas por campesinos y transportistas

Liga MX: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de ida de los Cuartos de final del Apertura 2025, HOY 26 de noviembre

Por tercer día consecutivo, realizan bloqueos carreteros y de casetas en diversos puntos del país.

Los productores del campo exigen precios justos para sus cosechas y se pronuncian en contra de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales; mientras que los transportistas piden seguridad en las carreteras, donde son víctimas de robo, extorsión e incluso homicidios.

MICHOACAN

Al momento continúan los bloqueos de circulación en las siguientes vialidades de Michoacán:

  • Panindícuaro: Autopista de Occidente KM307, Caseta de Cobro.
  • Ecuandureo: Autopista de Occidente México - Guadalajara KM360, Caseta de Cobro.
  • Zinapécuaro: Autopista de Cuota 15D Atlacomulco – Zapotlanejo, Caseta de Cobro.
  • Vista Hermosa: Tramo carretero Vista Hermosa- Tanhuato, la altura de SUKARNE
  • Vista Hermosa: Autopista de Occidente Km 390, Caseta de Cobro.
  • Vista Hermosa: Tramo carretero Vista Hermosa- Ixtlán KM42.
  • Sahuayo: Carretera federal Sahuayo-La Barca Ref. crucero de La Palma.
  • Venustiano Carranza: Carretera Sahuayo-La Barca Ref. crucero de cuatro esquinas
  • Villamar: Carretera Villamar - Jiquilpan Referencia: IMSS bienestar Col. Emiliano Zapata
  • Coahuayana: Carretera 200 Lázaro Cárdenas - Manzanillo a la altura de la desviación a Aquila.

CHIHUAHUA

La mañana de este miércoles continuaron los bloqueos de agricultores y productores en Ciudad Juárez y diversas carreteras del estado de Chihuahua.

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, los tramos carreteros cerrados en Chihuahua son:

  • Janos-Ascensión en el noroeste del estado de Chihuahua
  • En el municipio de Meoqui la carretera Chihuahua-Delicias en el kilómetro 167, a la altura de Lázaro Cárdenas.
  • Carretera Gómez Palacio-Jiménez, el tramo Jiménez-Zavalza, kilómetro 230,
  • Bloquean carril de mercancías del Puente Internacional de Palomas-Columbus, atravesando grúas en los accesos.
  • Tramos de carga en los puentes internacionales Zaragoza - Ysleta y Córdova Américas.
Foto: Especial
SINALOA

En las casetas de peaje de Cuatro Caminos en la México-Nogales, en Guasave, los productores del campo pasaron la noche y abrieron la circulación, lo mismo sucedió en la del Pisal, de la Benito Juárez, en el municipio de Navolato, pero determinaron que por tercer día consecutivo este miércoles las volverán a bloquear.

Los hombres del campo que tenían cerrada la circulación en la caseta de peaje de Costa Rica, en la Maxipista Culiacán-Mazatlán, la tarde del martes se retiraron, pero establecieron que volverán a discutir si continúan con los cierres al tránsito.

En su segundo día de bloqueos, los manifestantes flexibilizaron sus presiones al permitir el cruce de casetas sin pago a los automovilistas y transportes de pasajeros, solo se cerró el paso a los camiones de carga y los tráiler.

Con información de Carlos Arrieta, Javier Cabrera y Paola Gamboa / corresponsales

