Tercer día de bloqueos carreteros en el país; estas son las vialidades que siguen cerradas por campesinos y transportistas

Por tercer día consecutivo, agricultores y transportistas realizan bloqueos carreteros y de casetas en diversos puntos del país.
Los productores del campo exigen precios justos para sus cosechas y se pronuncian en contra de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales; mientras que los transportistas piden seguridad en las carreteras, donde son víctimas de robo, extorsión e incluso homicidios.
MICHOACAN
Al momento continúan los bloqueos de circulación en las siguientes vialidades de Michoacán:
- Panindícuaro: Autopista de Occidente KM307, Caseta de Cobro.
- Ecuandureo: Autopista de Occidente México - Guadalajara KM360, Caseta de Cobro.
- Zinapécuaro: Autopista de Cuota 15D Atlacomulco – Zapotlanejo, Caseta de Cobro.
- Vista Hermosa: Tramo carretero Vista Hermosa- Tanhuato, la altura de SUKARNE
- Vista Hermosa: Autopista de Occidente Km 390, Caseta de Cobro.
- Vista Hermosa: Tramo carretero Vista Hermosa- Ixtlán KM42.
- Sahuayo: Carretera federal Sahuayo-La Barca Ref. crucero de La Palma.
- Venustiano Carranza: Carretera Sahuayo-La Barca Ref. crucero de cuatro esquinas
- Villamar: Carretera Villamar - Jiquilpan Referencia: IMSS bienestar Col. Emiliano Zapata
- Coahuayana: Carretera 200 Lázaro Cárdenas - Manzanillo a la altura de la desviación a Aquila.
CHIHUAHUA
La mañana de este miércoles continuaron los bloqueos de agricultores y productores en Ciudad Juárez y diversas carreteras del estado de Chihuahua.
De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, los tramos carreteros cerrados en Chihuahua son:
- Janos-Ascensión en el noroeste del estado de Chihuahua
- En el municipio de Meoqui la carretera Chihuahua-Delicias en el kilómetro 167, a la altura de Lázaro Cárdenas.
- Carretera Gómez Palacio-Jiménez, el tramo Jiménez-Zavalza, kilómetro 230,
- Bloquean carril de mercancías del Puente Internacional de Palomas-Columbus, atravesando grúas en los accesos.
- Tramos de carga en los puentes internacionales Zaragoza - Ysleta y Córdova Américas.
SINALOA
En las casetas de peaje de Cuatro Caminos en la México-Nogales, en Guasave, los productores del campo pasaron la noche y abrieron la circulación, lo mismo sucedió en la del Pisal, de la Benito Juárez, en el municipio de Navolato, pero determinaron que por tercer día consecutivo este miércoles las volverán a bloquear.
Los hombres del campo que tenían cerrada la circulación en la caseta de peaje de Costa Rica, en la Maxipista Culiacán-Mazatlán, la tarde del martes se retiraron, pero establecieron que volverán a discutir si continúan con los cierres al tránsito.
En su segundo día de bloqueos, los manifestantes flexibilizaron sus presiones al permitir el cruce de casetas sin pago a los automovilistas y transportes de pasajeros, solo se cerró el paso a los camiones de carga y los tráiler.
Con información de Carlos Arrieta, Javier Cabrera y Paola Gamboa / corresponsales
afcl/rmlgv
