Culiacán, Sin. a 26 de Nov.- Suman cinco los civiles armados detenidos en diversos operativos efectuados por elementos de la Policía Estatal Preventiva en la capital del estado y dos inmuebles puestos bajo resguardo, en los que se ha observado que se guardan 28 armas de fuego, granadas y 147 paquetes encintados con presunta droga.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que en base a una denuncia ciudadana, en un patrullaje por el fraccionamiento Cedros, los agentes estatales observaron a una persona armada con un rifle automático, el cual al notar su presencia se introdujo a un domicilio y logró huir por la parte trasera.

En el inmueble se pudo observar 147 paquetes encintados, los cuales contienen una sustancia sólida blanca, con las características del “Crystal”, así como tres cargadores para armas automáticas y 86 cartuchos útiles, por lo que la casa, se puso bajo resguardo, en espera que se emita una orden técnica de investigación.

Los elementos del Grupo de Operaciones Especiales, en un patrullaje de vigilancia por la colonia Josefa Ortiz, observaron que un vehículo sin placas de circulación, transitaba a exceso de velocidad, al intentar detenerlos, sus ocupantes de dieron a la fuga.

Tras una breve persecución, se logró detener a los tres ocupantes, los cuales portaban tres pistolas, una de ellas calibre 357 y no pudieron acreditar la propiedad del vehículo Hyundai, línea Elantra, el cual tiene reporte de robo.

Detienen a cinco civiles armados en diversos operativos; aseguran inmuebles en Culiacán, Sinaloa. Foto: Especial.

En otras acciones desplegadas por las fuerzas estatales en la capital del estado, se logró detener a dos civiles con armas y vapeadores y se puso en resguardo una residencia, en donde se observaron veintiocho armas de fuego, granadas de práctica calibre 40 mm y cuatro vehículos.

La Secretaria de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que a través de una denuncia anónima sobre personas armadas en el fraccionamiento Portalegre, se desplazo a elementos de la Policía Estatal Preventiva, los cuales al llegar al lugar observaron a una persona armada con un rifle.

Este al notar su presencia, se introdujo a una residencia, por lo que se le dio seguimiento pero logró huir por la parte trasera, pero en el inmueble se observaron 25 pistolas, tres fusiles automáticos, 148 cargadores, cuatro vehículos con aditamentos lanza púas de acero.

Dos de las unidades cuentan con blindaje artesanal y se localizaron cuatro chalecos tácticos, por lo que la finca se puso en resguardo, en espera que la Fiscalía General de la República obtenga de un juez una orden técnica para que ingresen los investigadores.

Los elementos de la Policía Estatal Preventiva que circulaban cerca de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, observaron que un hombre caminaba con un contenedor de plástico y una maleta, quien al verlos, intentó abandonar los objetos y huir.

Al ser alcanzado y sometido a una revisión, le aseguraron una pistola calibre nueve milímetros, una bolsa con cocaína y 180 vapeadores, por lo que este fue turnado a la autoridad judicial para determinar su situación legal.

En otro de los operativos de la misma corporación, los elementos estatales en un recorrido por la colonia la Conquista, se percataron que el conductor de un vehículo Tsuru, Nissan, al notar su presencia realizó una maniobra evasiva, por lo que chocó contra otra unidad estacionada.

Al presentarse a ver que le sucedió al conductor, descubrieron que este portaba una ametralladora Minimi, calibre 5.56X45 mm, una cinta con cien cartuchos, por lo que procedieron a detenerlo.

