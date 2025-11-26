Entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles, una serie de hechos violentos han puesto en alerta a las autoridades, generando zozobra entre los habitantes de la capital tabasqueña.

Ayer, pasadas las 11:00 de la noche, automovilistas reportaron la presencia de ponchallantas en distintas zonas de la ciudad, como la carretera Villahermosa - Cárdenas; en la calle 17 de Diciembre esquina con Revolución, en la colonia Atasta de Serra; así como en la ranchería Ixtacomitán segunda sección; y el kilómetro 2.5 de la carretera Villahermosa-Luis Gil Pérez.

Mientras que, durante las primeras horas de hoy, se reportó el incendio de al menos ocho vehículos en el interior de la agencia de autos JET-VAN ubicada sobre la Villahermosa -Cárdenas, a la altura de la ranchería Anacleto Canabal, segunda sección.

Lee también Tercer día de bloqueos carreteros en el país; estas son las vialidades que siguen cerradas por campesinos y transportistas

En redes sociales, se reportó que otras dos unidades fueron incineradas por hombres armados que viajaban a bordo de motocicletas, en la avenida Ramón Mendoza de la colonia José María Pino Suárez, así como en la ranchería Anacleto Canabal, primera sección.

Además circularon imágenes, de la colocación de cartulinas con mensajes de amenazas por parte de un presunto grupo delictivo en contra de mandos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Tres ejecutados en Nacajuca

Este martes, dos hombres fueron ejecutados a balazos por sujetos armados en un domicilio particular ubicado sobre la calle Tikal, a la altura del Mini Súper Emmanuel, en Pomoca, Nacajuca.

Mientras que la mañana de este miércoles, se reportó el hallazgo del cuerpo de hombre sin vida, que fue calcinado en la entrada del rancho ‘Augusto’, sobre la carretera Cacao de Jalapa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl