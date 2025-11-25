Celaya, Gto.- El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez (Morena), admitió que siendo alcalde electo se reunió con integrantes de un grupo criminal que le exigieron dinero y posiciones en el Gobierno, y reveló que hace poco tuvo contacto telefónico con otro agente de ese grupo que le ofreció ayuda.

Aunque cuenta con un plan de Seguridad a cargo del Gobierno Federal, comentó que ha pensado en sacar a su familia de esta ciudad; incluso su hija renunció a un cargo que tenía en el municipio de Tarimoro, por incidentes que se han presentado.

El morenista aseguró que jamás ha hecho algún acuerdo con la delincuencia organizada. “Yo nunca he tenido acuerdos, no los tendré y prefiero, en un momento dado, si la situación es muy difícil, sacar a mi familia de aquí y seguir trabajando”.

“Nos iban a matar"

El edil comentó que dio a conocer las exigencias que le hizo la organización delincuencial, porque ustedes (los periodistas se lo preguntan) “no creí que tuviera importancia, pues ya pasó un año”.

Precisó que antes de asumir el cargo, una persona lo llevó con representantes del grupo criminal, que le exigió dinero y puestos en su gabinete, y que incluso discutió con ellos.

“Nos pidieron lo que piden, ¿verdad?: Dinero, posiciones en el gabinete, etcétera”, y ahí pues yo discutía con ellos, les decía que no, entonces en un momento que estuvo muy difícil la situación y la persona que me llevó les pidió que en otro momento nos reuniéramos, y se salieron”, describió.

Dijo que esa fue la forma como pudieron salir del lugar en el que llevaron a cabo la reunión.

El presidente municipal asentó que la persona que lo condujo al lugar del encuentro le hizo ver que los individuos los iban a matar.

“Cuando estábamos ya de vuelta solos, fue cuando él me dijo: 'Oye, te pusiste bien loco, nos iban a matar', y yo le dije: 'Yo creo que a los dos no, ¿verdad?'”, relató.

No vine a combatir la delincuencia organizada

Ramírez Sánchez dijo que no es que él sea muy valiente, pero tiene una posición política, ideológica, “y yo vine aquí para ayudar al pueblo, sé los riesgos y los asumo, y así seguiré yo trabajando”.

El munícipe aseveró que es un hombre ya de edad acumulada, "puedo estar viviendo como lo he hecho casi toda mi vida, escribiendo, y determiné venir a ayudar al pueblo, no vengo por el salario”.

El alcalde, quien remplazó en la candidatura a Gisela Gaytán, la candidata de Morena asesinada en su primer día de campaña admitió que desde esa ocasión ha enfrentado amedrentamientos “pequeños”. Antes, reveló que en una ocasión le dejaron balas en su domicilio.

Agregó que hace poco “una persona de los medios” lo comunicó con un representante criminal. “Me dijo" 'Oye, ¿te acuerdas que te dije que te iba a llamar fulano?', y me dio el teléfono y me empezaron a decir de cosas, no amenazas”.

Dijo que le dijeron que “los únicos que me pueden ayudar serán ellos, etcétera, y cosas de ese tipo”.

El alcalde celayense aseguró que siempre se ha mantenido al margen del crimen organizado. “Me mantendré al margen, porque yo no vine ni a combatirlo, ni ha enfrentarlo, pero tampoco a dejar que la ciudadanía no tenga protección”.

Ramírez Sánchez remarcó que la federación tiene la responsabilidad de actuar. “Nosotros no combatimos el crimen organizado porque eso le pertenece al gobierno estatal y al gobierno federal”.

Dijo que en su periodo han bajado los asesinatos y otros delitos, porque tienen al secretario de Seguridad y al director de Policía que provienen de Sedena.

“Nosotros hemos determinado hacer lo que tenemos que hacer, somos una Policía Preventiva, a veces ayudamos, pero nosotros no combatimos al crimen organizado, eso le pertenece al gobierno estatal y al gobierno federal”, reiteró.

