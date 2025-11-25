Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) reiteró su disposición de trabajar para defender la vida, la tranquilidad y la felicidad de las mujeres, "Aquí estamos puestos, Presidenta", aseguró en la Conferencia del Pueblo de la mandataria Claudia Sheinbaum.

"Decirle presidenta que trabajamos día con día desde los Tres Poderes del Estado, adheridos a sus compromisos nacionales para la vida, la tranquilidad y la felicidad bajo los principios de equidad e igualdad que se implementan en todos los ámbitos de nuestro desarrollo social", aseveró.

Además, recordó que como parte de los acuerdos realizados, por las y los gobernadores del país, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se estableció fortalecer la defensa de las mujeres, mediante la homologación de leyes en los congresos locales.

La participación del mandatario tamaulipeco fue de manera virtual, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia y le acompañaron Marcia Benavides Villafranca, directora general del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, así como por la diputada Lucero Deosdady Martínez López, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y de la Diversidad del Congreso.

