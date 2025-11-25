Más Información

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la presidenta aseguró a las madres buscadoras que no están solas.

En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal afirmó que , secretaria de Gobernación (Segob), ha estado atendiendo permanentemente a todos los familiares de personas desaparecidas en el país.

"¿Cuál sería su mensaje para las madres buscadoras?", se le preguntó.

"Que no están solas. Rosa Icela las ha estado atendiendo, a todos los familiares de personas desaparecidas; cambiamos leyes, estamos con todos los protocolos, y permanentemente son atendidas y que no están solas, que estamos trabajando con ellas", respondió.

En , la Mandataria federal afirmó que su gobierno está desarrollando todas las acciones necesarias para que sea una realidad que cada vez haya menos violencia contra la mujer en México.

"La mayoría del pueblo de México -hombres y mujeres- estamos de acuerdo en erradicar la violencia contra las mujeres, en hacer conciencia y en sancionar a quien comete un acoso, un abuso y evidentemente un .

"Las mujeres de México no están solas, estamos con ellas y estamos desarrollando todas las acciones necesarias para que sea una realidad que cada vez haya menos violencia contra la mujer en México", agregó.

