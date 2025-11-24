La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, comete un error al querer minimizar los bloqueos carreteros realizados por transportistas y campesinos para reclamar seguridad y protestar en contra de la Ley de Aguas propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, señaló Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados.

“Yo creo que la secretaria hace muy mal, muy mal, en tratar de minimizar el clamor que hay en el país. Es una pena que la secretaria de Gobernación no se dé cuenta del enorme reclamo que hay en el país por los asaltos y robos en las carreteras, y el descontento que hay por la nueva ley de aguas, la nueva legislación de aguas que quieren que se vote en esta Cámara”, dijo.

También refirió que la respuesta de la funcionaria federal deja entrever que no se solucionarán las peticiones de los transportistas, y que el gobierno federal prefiere culpar a la oposición de promover bloqueos en las carreteras federales.

“En lugar de señalar, es decir, tenemos un problema de seguridad, vamos a escucharlos a todos, vamos a hacer estos operativos. Dicen, no, estos políticos, ¿qué nos están queriendo decir? Que no van a atender el problema de seguridad”, aseguró.

Moreira Valdez aseguró que hay 70 asaltos diarios a transportistas en las carreteras del país, “pero hay muchos otros viajeros que son asaltados y secuestrados”.

“Ella fue secretaria de Seguridad, yo la hice ver, de diversos puntos de este país donde hay asaltos. Al señor secretario de Seguridad Omar García Harfuch, lo mismo. Pero yo le puedo decir en este momento una gran cantidad de lugares donde es muy, muy riesgoso transitar”, comentó.

El legislador priista reiteró el llamado para que el gabinete de seguridad, incluyendo a los titulares de la Sedena y la Marina acudan a la Cámara de Diputados para exponer la estrategia para combatir la inseguridad en el país.

“Que vengan para nosotros decirles dónde están muchos de los puntos sensibles de este país. Me preocupa que la Secretaría de Gobernación sabe quiénes están en los bloqueos y no sabe quiénes son los que están secuestrando, robando, extorsionando y haciendo bloqueos ilegales para asaltar a los trailers, a los traileros. Entonces, que la Secretaria de Gobernación ponga su servicio de inteligencia al servicio de la Nación, no a los servicios de los intereses políticos de Morena”, dijo.

