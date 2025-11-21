Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), indicó que da seguimiento al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La secretaria de Gobernación sostuvo un encuentro virtual este viernes 21 de noviembre con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y con distintas personas funcionarias para revisar el Plan Michoacán.

Informó además que en el encuentro estuvieron transportistas para avanzar en el proyecto del Metrobús de Morelia.

Lee también Caminando por la calle, cerca de su casa; así detuvieron a "El Licenciado", autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

"También anunciamos que a partir del lunes iniciaremos las visitas casa por casa y las Ferias del Bienestar como parte del Plan Michoacán", destacó Rosa Icela Rodríguez.

El gobernador Bedolla celebró el respaldo del Gobierno de México para la ejecución del Metrobús, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc