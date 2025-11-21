Más Información

Fiscalía de Michoacán detiene a escoltas de Carlos Manzo

Estrategia de Salinas Pliego ha sido de mucho odio, dice Sheinbaum; advierte pérdida de anunciantes en TV Azteca

"Golpe al huachicol, el más importante de este gobierno": García Harfuch; habrá más, asevera

Guerra en Ucrania: Estos son los puntos del plan de Trump para lograr la paz

Fátima Bosch menciona a Dios y al destino en su primer mensaje como la ganadora de Miss Universo 2025

Sheinbaum explica cómo va su proceso de denuncia contra acosador; avanza homologación de abuso en estados

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), indicó que da seguimiento al , tras el asesinato del alcalde de Uruapan, .

La secretaria de Gobernación sostuvo un encuentro virtual este viernes 21 de noviembre con el gobernador y con distintas personas funcionarias para revisar el Plan Michoacán.

Informó además que en el encuentro estuvieron transportistas para avanzar en el proyecto del Metrobús de Morelia.

"También anunciamos que a partir del lunes iniciaremos las visitas casa por casa y las Ferias del Bienestar como parte del Plan Michoacán", destacó Rosa Icela Rodríguez.

El gobernador Bedolla celebró el respaldo del Gobierno de México para la ejecución del Metrobús, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

