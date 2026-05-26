La mañana de este martes, Disney y Pixar liberaron un nuevo y extenso avance de Toy Story 5, la esperada continuación de la saga que redefine la relación entre los niños y sus pertenencias.

La cinta, cuya fecha de estreno se establece para el 19 de junio, sitúa a los protagonistas en un escenario inédito: la competencia directa contra la tecnología. A diferencia de las amenazas físicas de entregas pasadas, el conflicto central emana de la falta de interés de Bonnie por sus juguetes tradicionales, desplazados por el uso constante de tabletas y aplicaciones.

Foto: Captura de pantalla en YouTube

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La tecnología como el nuevo antagonista de Bonnie

El núcleo narrativo de esta entrega, bajo la dirección de Andrew Stanton, presenta a "Lilypad", una tableta de última generación que acapara la atención de Bonnie.

El portal especializado Variety destaca que (el enfoque de la película explora cómo los dispositivos electrónicos ocupan gran parte de la atención de la infancia actual), transformando radicalmente la rutina de juego que Woody y Buzz Lightyear solían liderar. En el avance se escucha a los personajes reflexionar sobre su utilidad; mientras unos temen el olvido, Jessie mantiene la esperanza al afirmar: “Bonnie todavía nos necesita. ¡Nuestro tiempo aún no ha terminado!”.

Esta evolución tecnológica obliga a los juguetes a buscar ayuda externa para recuperar su lugar en el corazón de la niña. La trama deja de lado a los villanos convencionales para centrarse en un problema social contemporáneo: el impacto de las pantallas en la creatividad infantil.

El avance muestra a los personajes intentando mantenerse relevantes en un contexto donde el entretenimiento digital parece haber ganado la partida, planteando interrogantes sobre cómo ha cambiado la manera de jugar en la última década.

Foto: Captura de pantalla en YouTube

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Nuevas incorporaciones y el regreso de figuras icónicas

Una de las revelaciones más sorpresivas del tráiler es la participación de Bad Bunny, quien se integra al universo de Pixar interpretando a “Pizza con Lentes de Sol” (un juguete misterioso que lidera a un grupo de artículos olvidados en un cobertizo). Esta estrategia busca conectar con audiencias internacionales y nuevas generaciones.

Asimismo,se confirma la presencia de Alan Cumming como la voz de “Evil Bullseye”, un alter ego del fiel caballo de Woody (conocido en México como Tiro al Blanco), quien añade una capa de intriga y conflicto al adelanto.

A pesar de las nuevas voces, la esencia de la franquicia permanece con el regreso de Woody, Buzz Lightyear y Jessie. El diálogo final del avance, donde se escucha a un juguete exclamar con sorpresa (¡Tienes un bebé!), sugiere que la película también abordará el paso del tiempo y las nuevas etapas de crecimiento dentro del entorno familiar de Bonnie. La producción promete ser una reflexión profunda sobre la obsolescencia y la persistencia del afecto frente a la modernidad.

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