Dr Simi, la película: lanzan primer vistazo del filme del famoso doctor; ¿cuándo verla en México?

El Dr. Simi está dando el salto al mundo del cine con el lanzamiento del primer vistazo de la película de este personaje.

A través de redes sociales el Director Ejecutivo de Farmacias Similares, Víctor González Herrera, compartió el teaser de la película animada de este personaje icónico en la cultura mexicana.

Aunque hasta ahora no se ha revelado una sinopsis clara, el largometraje será una biografía de Víctor González Torres, el fundador de la empresa.

Primeras imágenes de la película del Dr. Simi. Foto: Instagram

En el adelanto de esta cinta animada se puede ver una versión mucho más joven del Dr. Simi, que se encuentra buscando dentro de su armario su clásica bata de médico. El personaje, que también tiene cabello más largo y oscuro, parece estar alistándose para el día, mientras baila al ritmo de la popular canción "Stayin' Alive" de la banda británica Bee Gees.

Primeras imágenes de la película del Dr. Simi. Foto: Instagram

¿Cuándo se estrenará en México la película del Dr. Simi?

Aunque no se ha revelado una fecha de estreno oficial, ni ningún otro dato sobre la película, se puede asumir que ya se encuentra en los primeras etapas de creación, por lo que seguramente habrá que esperar aún para verla en la pantalla grande.

Usuarios y fans de este personaje suponen que la cinta contará la historia de cómo surgió el ahora conglomerado, la idea de compromiso con la sociedad y la trascendencia de las Farmacias Similares y el personaje de Dr. Simi en la cultura mexicana.

