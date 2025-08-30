Destination D23: nuevas imágenes de Toy Story y un vistazo de Avengers Doomsday; esto es lo que ha dejado el evento de Disney

Destination D23 o en español, Destino D23, es un evento anual para los fans del conglomerado de entretenimiento estadounidense.

Esta convención ofrece un recorrido a través de la historia de las películas de la cadena, acceso a productos exclusivos de la marca, entretenimiento en vivo con personajes y personalidades importantes en el mundo de Disney y da un vistazo a los proyectos a futuro de la compañía.

Este año, el evento exclusivo para miembros Gold de D23, se está llevando a cabo en el Disney's Coronado Springs Resort, en el Walt Disney World Resort, de Orlando, Florida.

Este fin de semana se está llevando a cabo el evento Destination D23 2025, en Orlando, Florida. Foto: Destination D23 2025

La convención de 2025, que se expande a lo largo de tres días -del 29 al 31 de agosto- ya ha dejado varias sorpresas, entre las que se incluyen nuevas imágenes de Toy Story 5 y otras revelaciones sobre los próximos estrenos de Disney.

¿Qué noticias e imágenes hay de los nuevos proyectos de Disney?

A través de la plataforma X -antes Twitter-, la cuenta especializada en noticias de cine, series y eventos de los diversos universos de Disney, "@QuidVacuo", ha publicado un hilo con información de los próximos estrenos de la casa productora y los detalles revelados hoy 30 de agosto, en el evento.

Toy Story 5

El primer vistazo a Toy Story 5, que se estrenará en 2026, ha revelado que el actor Conan O'Brien interpretará a Smarty Pants, un robot de aprendizaje. Asimismo, se mostraron las primeras imágenes de los Buzz malvados, quienes cuentan con más tecnología y jugarán un papel importante en la trama.

Primer vistazo a Toy Story 5. Foto: X @QuidVacuo

Hoppers

La próxima película de Disney y Pixar Studios es "Hoppers", que se estrena el próximo 3 de marzo. Es una cinta animada de comedia de ciencia ficción; está dirigida por Daniel Chong y protagonizada por Jon Hamm, Bobby Moynihan y Piper Curda.

Durante el evento se reveló a Tom el lagarto, un nuevo personaje que aparecerá en Hoppers.

La nueva película de pixar se estrenará en marzo de 2026. Foto: X @QuidVacuo

Avengers: Doomsday

La esperada película del mundo de Marvel llegará a la pantalla grande en mayo del 2026. Los hermanos Russo -directores de esta cinta- revelaron que es la película más grande que han hecho jamás.

Joe y Anthony Russo, dieron un vistazo al set del largometraje y Paul Rudd -quien interpreta a Antman- subió al escenario a compartir unas palabras con el público.

Se ha dado conocer el póster oficial de la esperada película de Marvel. Foto: X @QuidVacuo

Calendario de estrenos de Pixar:

2026:

Hoppers

Toy Story 5

2027:

Gatto

2028:

Los Increíbles 3

Coco 2

Línea del tiempo de los estrenos de Pixar. Foto: X @QuidVacuo

Hexed

Fue revelado el primer teaser de "Hexed", una película de Walt Disney Animation que llegará en otoño del 2026. La película sigue a un adolescente excéntrico y a su madre, quienes descubren que su rareza es en realidad magia oculta, transportándolos a un mundo donde la magia puede fluir libremente.

Coming to theaters in Fall 2026, Disney’s #Hexed is an all-new original film that follows a teenage oddball and his mom, who discover his weirdness is actually hidden magic, transporting them to a world where magic can run free. #DestinationD23 pic.twitter.com/gWRxNteIRT — Disney Animation (@DisneyAnimation) August 30, 2025

ICE AGE: Boiling Point

Disney confirmó la nueva película de la aclamada franquicia ICE AGE, que se titulará "La Era de Hielo: Punto de Ebullición", que se estrenará en febrero de 2027.

Ice Age: Boiling Point was just announced at Destination @DisneyD23! Coming to theaters on February 5, 2027, the newest adventure takes the herd to visit never-before-seen corners of the treacherous Lost World! #DestinationD23 pic.twitter.com/ZfyeUa5if9 — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) August 30, 2025

