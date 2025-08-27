Este miércoles “Thunderbolts*" llegó finalmente a Disney+ luego de su paso en cines. El filme del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) es considerado un “fracaso en taquilla” y no fue tan bien recibido por los fans.

El nuevo equipo de superhéroes de Marvel reunió a varios villanos ya vistos en películas anteriores. Sin embargo, el título de la cinta, la historia y las críticas habrían impedido que triunfara en la gran pantalla.

¿De qué trata “Thunderbolts*” la película de Marvel?

La historia muestra a un grupo de antihéroes que, por azares del destino, se embarcan en una peligrosa misión que los obliga a unir fuerzas para salvar al mundo, mientras enfrentan los momentos más oscuros de su pasado.

En la película “Thunderbolts*” participan estrellas como Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, David Harbour, Olga Kurylenko, Lewis Pullman, Julia Louis-Dreyfus y Geraldine Viswanathan.

¿Cuánto recaudó “Thunderbolts*” en taquilla?

De acuerdo con Box Office Mojo, sitio dedicado a recopilar los ingresos de taquilla de películas a nivel nacional e internacional, la cinta de Marvel Studios acumuló internacionalmente más de 382 millones 436 mil 917 dólares.

En México, “Thunderbolts*” solo logró reunir alrededor de 277 millones 682 mil 432 pesos, esto desde su estreno el pasado 30 de abril. Mientras tanto, otras cintas de superhéroes superaron sus números con creces.

¿DC Studios venció a Marvel?

Mientras el reciente equipo de superhéroes de Marvel Studios tambaleaba en ganancias, “Superman”, la cinta dirigida por James Gunn, superó la barrera de los 600 millones de dólares.

Contra todo pronóstico, y pese a que los fans no estaban seguros del reinicio del Universo DC, el “Hombre de Acero” venció en taquilla a “Thunderbolts*”. Solo en México el filme de DC Studios acumuló más de 23 millones 2 mil 980 dólares.

A partir de este 27 de agosto, “Thunderbolts*” ya se encuentra disponible para todos los suscriptores de Disney+ y fans podrán disfrutar los mejores momentos de este equipo de Marvel.



