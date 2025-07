Superman: su película ya supera los 500 millones de dólares en la taquilla global.

La cinta de DC Studios, que se estrenó hace tres fines de semanas, ocupó el segundo lugar en recaudación este fin con 24.9 millones de dólares a nivel nacional.

“Toda la noción de la fatiga de superhéroes, de la que se ha hablado mucho, creo que puede ser descartada. Siempre digo que es fatiga de malas películas, no fatiga de superhéroes”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de la firma de datos Comscore respecto al reciente reinado en cines de El Hombre de Acero.

El top de los filmes más rentables este fin lo completan The Fantastic Four: First Steps, con 118 millones de dólares; Jurassic World Rebirth, con 13 millones; F1: The movie, con 6.2 millones; Smurfs (Pitufos), con 5.4 millones y entró en la lista la comedia estreno Oh, Hi!, con 1.1 millones.