Dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los disturbios y la detención de 18 jóvenes que se presentaron en la marcha del pasado 15 de noviembre, también conocida como marcha de la Generación Z.

La denuncia pretende, según explicó Roberto Gil Zuarth, vocero y miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del blanquiazul, que la FGR atraiga la investigación por posible limitación a la libertad de expresión en dicha movilización, lo que estaría violentando un derecho fundamental, contenido en la Constitución.

“Alguien está detrás de estos grupos que hacen disturbios en la Ciudad de México, alguien los lidera, alguien los financia, alguien los recluta y alguien les da instrucciones”, dijo Gil Zuarth.

En tanto, Jorge Triana, también vocero de Acción Nacional, aseguró que hay indicios para que una investigación federal pudiera probar que “el bloque negro no existe, de lo que se trata es de un bloque guinda”.

“Alguien está muy interesado en que no se hable de las causas que motivaron esa movilización, alguien desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y también desde Palacio Nacional. Alguien estaba muy interesado en que se hablara de la violencia y no de las causas”, dijo Jorge Triana.

Ante ello aseguró que “sobran indicios” para generar la sospecha de que las acciones del llamado “bloque negro” están inducidas desde Morena, desde el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

“Lo que sí tenemos sospecha fundada e indicios muy claros y queremos que se investigue en este momento es que el bloque negro no es un bloque negro, es un bloque guinda. No hay bloque negro, es un bloque guinda, que quede muy claro”, destacó Triana.

En ese sentido, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, afirmó que el 16 de noviembre “no se le va a olvidar a cientos y miles de jóvenes en México”, por lo tanto, tampoco a Acción Nacional.

“Es una denuncia de hechos contra quien resulte responsable de los acontecimientos violentos del 15N. Y queremos centrarnos en dos aspectos fundamentales: ¿quién dio la orden? Y ¿quién está detrás del bloque negro?”, preguntó.

El PAN realizó la presentación formal de una denuncia ante la FGR contra quien resulte responsable por los hechos de violencia ocurridos en el 15-N. Contó con la presencia del presidente nacional, Jorge Romero; del vocero nacional, Jorge Triana; y del abogado Roberto Gil Zuarth. (24/11/25). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

