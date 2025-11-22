Mérida, Yucatán.-El actor cubanoamericano Andy García, nominado al Óscar por "El Padrino III", se encuentra en Mérida para la filmación de “Pedro Pan”, película que recrea uno de los episodios más sensibles del éxodo cubano.

La producción internacional inició grabaciones el 7 de noviembre en el centro histórico de la capital yucateca, donde el director estadounidense Richie Adams reconstruye la atmósfera de La Habana revolucionaria con automóviles de época, casonas coloniales y escenografía minuciosa.

No existe registro previo de visitas de García a Yucatán, lo que convierte esta filmación en su primer contacto documentado con la entidad.

Lee también: Fiscalía de Guanajuato abre carpeta de investigación por presunto ciberataque a sus archivos digitales

El estado tiene un antecedente como locación para producciones sobre la historia cubana: en el año 2000, el director Julián Schnabel filmó “Antes que anochezca” con Javier Bardem en las calles de Mérida y Progreso, proyecto que le valió al actor español su primera nominación al Oscar

Ahora, 25 años después, Yucatán vuelve a convertirse en el doble cinematográfico de Cuba.

La película aborda la Operación Peter Pan, el éxodo masivo de 14 mil cubanos enviados a Estados Unidos entre 1960 y 1962 por la Iglesia Católica y el gobierno estadounidense tras el triunfo de la revolución.

García comparte elenco con la española Paz Vega y la británica Annabelle Wallis, quien protagoniza la cinta.

Lee también: Detienen a hombre con arsenal y más de 6 mil balas en Guachochi, Chihuahua

El proyecto tiene una duración prevista de seis semanas de rodaje en diversas locaciones yucatecas, incluyendo la casona número 371 de la calle 60, la Fonda Balcón y espacios en el Paseo de Montejo.

La presencia del actor ha generado efervescencia entre transeúntes y automovilistas del centro histórico.

Durante las primeras tomas en la calle 60 entre 39 y 41, decenas de personas interrumpieron su camino para fotografiar y grabar videos de las escenas.

Una mujer gritó desde la calle: “Andy García, te amo, que le digan que lo amo”, a lo que un miembro del equipo de filmación repitió el mensaje.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr