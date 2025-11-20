Más Información

Mérida, Yucatán.- En menos de 24 horas se registraron dos casos de , lo que vuelve a encender la alerta por este delito que se encuentra imparable en Yucatán.

El primero se registró en el rumbo de La Plancha, en el centro de Mérida, donde vecinos reportaron el de dos perros, uno de los cuales fue encontrado sin vida.

La dueña de los canes informó que ante los hechos llamó al veterinario, por lo que se logró salvar a uno de los perritos.

Asimismo, llamó al 911 por lo que arribaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), a quienes informó que en las últimas semanas han envenenado otros seis perros.

En Caucel, comisaría de Mérida, malvivientes y adictos que se reúnen en un predio , a uno de los cuales le rompieron el cuello.

Perros envenenados en Yucatán (20/11/2025). Foto: Especial

La denuncia fue compartida en redes sociales por Ana Carmen Salas, quien publicó: Por favor ayúdenos a seguir compartiendo para que llegue a las autoridades correspondientes y se agilice la denuncia contra los asesinos de “Hali”; a la perrita que le rompieron el cuello estos malditos drogadictos que están en la calle 18 x 23 y 25 y paguen con cárcel”.

“Esperamos que la Unidad de Protección Animal del Ayuntamiento de Mérida tome cartas en el asunto, ante este hecho lamentable”, indicó la publicación.

Hasta el momento, las autoridades no reportan alguna detención por estos reprobables actos de crueldad animal.

