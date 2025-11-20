Mérida, Yucatán.- En menos de 24 horas se registraron dos casos de crueldad animal, lo que vuelve a encender la alerta por este delito que se encuentra imparable en Yucatán.

El primero se registró en el rumbo de La Plancha, en el centro de Mérida, donde vecinos reportaron el envenenamiento de dos perros, uno de los cuales fue encontrado sin vida.

La dueña de los canes informó que ante los hechos llamó al veterinario, por lo que se logró salvar a uno de los perritos.

Lee también Diputada local de Morena asegura que “robaron información de víctimas” a Fiscalía de Guanajuato tras presunto ataque cibernético

Asimismo, llamó al 911 por lo que arribaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), a quienes informó que en las últimas semanas han envenenado otros seis perros.

En Caucel, comisaría de Mérida, malvivientes y adictos que se reúnen en un predio agredieron a varios perros, a uno de los cuales le rompieron el cuello.

Perros envenenados en Yucatán (20/11/2025). Foto: Especial

La denuncia fue compartida en redes sociales por Ana Carmen Salas, quien publicó: Por favor ayúdenos a seguir compartiendo para que llegue a las autoridades correspondientes y se agilice la denuncia contra los asesinos de “Hali”; a la perrita que le rompieron el cuello estos malditos drogadictos que están en la calle 18 x 23 y 25 y paguen con cárcel”.

Lee también Padre pide arrestar a su hijo tras acusarlo de robar su teléfono celular en Yucatán

“Esperamos que la Unidad de Protección Animal del Ayuntamiento de Mérida tome cartas en el asunto, ante este hecho lamentable”, indicó la publicación.

Hasta el momento, las autoridades no reportan alguna detención por estos reprobables actos de crueldad animal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov