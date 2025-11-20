Tizimín, Yucatán.- Una inusual situación familiar, que ha generado comentarios encontrados en las redes sociales, se registró en la colonia Ocho Calles, de este municipio, donde un padre pidió a la Policía Municipal el arresto de su hijo, a quien acusó de haberle robado su teléfono celular.

Los hechos ocurrieron en el domicilio del afectado, quien se percató que su hijo, J.P.C, de 23 años, en horas de la madrugada se había apoderado de su dispositivo y marchado de la casa, por lo que reportó los hechos a la corporación policiaca.

Los agentes implementaron un operativo para localizar al joven, quien fue ubicado un par de horas más tarde a unas cuadras y llevado de regreso a su casa, donde su progenitor lo confrontó.

El ejemplar hijo admitió haber cometido el robo del celular, el cual había empeñado a un conocido por 200 pesos.

Los agentes trasladaron al joven hasta el domicilio, donde había empeñado el celular, el cual fue recuperado y entregado al padre del infractor.

Finalmente, a petición de su padre, el ladrón fue llevado al cuartel Morelos en donde quedó a disposición de las autoridades.

