Tizimín, Yucatán.- Una inusual situación familiar, que ha generado comentarios encontrados en las redes sociales, se registró en la colonia Ocho Calles, de este municipio, donde un padre pidió a la Policía Municipal el , a quien acusó de haberle .

Los hechos ocurrieron en el domicilio del afectado, quien se percató que su hijo, J.P.C, de 23 años, en horas de la madrugada se había apoderado de su dispositivo y marchado de la casa, por lo que reportó los hechos a la corporación policiaca.

Los agentes implementaron un operativo para localizar al joven, quien fue ubicado un par de horas más tarde a unas cuadras y llevado de regreso a su casa, donde su progenitor lo confrontó.

El ejemplar hijo admitió haber cometido el robo del celular, el cual había a un conocido por 200 pesos.

Los agentes trasladaron al joven hasta el domicilio, donde había empeñado el celular, el cual fue recuperado y entregado al padre del infractor.

Finalmente, a petición de su padre, el ladrón fue llevado al cuartel Morelos en donde quedó a disposición de las autoridades.

