Hermosillo, Sonora.- Durante una revisión en el Puesto Militar de Seguridad “Cucapah” en San Luis Río Colorado, fueron asegurados 300 kilogramos de metanfetamina que eran transportados en un tractocamión.

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano llevaron a cabo la inspección de la unidad marca freightliner color blanco, que circulaba de este a oeste con dirección a San Luis Río Colorado.

Al ser inspeccionado el vehículo por medio de Rayos Gama, se detectó una inconsistencia en la carga de la caja seca, por lo que se procedió a la verificación minuciosa, localizando en el interior 18 tambos color negro con la leyenda Dynclor Granular.

Personas detenidas por transportar metanfetamina (20/11/2025). Foto: Especial

Luego de la inspección se ejecutó la detención de Rogelio “N” de 41 años y su acompañante Jorge “N” de 42 años, quienes transportaban el narcótico desde Hermosillo con destino a Tijuana.

Se procedió a la descarga y conteo del cargamento para las diligencias legales correspondientes.

Las personas detenidas y el material asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la respectiva investigación.

Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad de Sonora informó que se reafirma su compromiso con el combate al Crimen Organizado.

Hallan metanfetamina dentro de contenedores en Sonora (20/11/2025). Foto: Especial

