La Policía de la Ciudad de México capturó en calles de la alcaldía Venustiano Carranza a Jonathan Fuentes, de 30 años de edad, alias "El Tío”, señalado como presunto integrante de La Anti Unión y quien estaba en posesión de varias dosis de droga.

"El Tío" está relacionado con el asesinato de un hombre de 32 años, ocurrido el 24 de junio de 2024, en la calle Hortelanos, en la colonia Morelos, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

Asimismo, el detenido es hermano de un sujeto identificado como " El Preciso", también presunto miembro del grupo delictivo dedicado al robo, secuestro, extorsión y homicidio en la zona centro de la capital, de acuerdo a la SSC.

Lee también Alessandra Rojo de la Vega propone fundir estatuas de Fidel Castro y el "Che" Guevara para hacerle una a Carlos Manzo

Policías que realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en calles de la colonia Morelos vieron al sujeto cuando manejaba lo que parecían ser bolsas con droga.

Por lo anterior, los uniformados se acercaron y le realizaron una revisión al sospechoso, tras la cual le encontraron 30 envoltorios de papel con cocaína, 30 gramos de fragmentos de piedra de metanfetamina, dinero y un teléfono celular.

El hombre y lo asegurado fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público en Venustiano Carranza.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL