Cae “L-12”, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión; detienen a 14 personas más en Sinaloa

EN VIVO Desfile Cívico-Militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana; sigue aquí el minuto a minuto

El Ejército identificó desde 2014 a grupos “anarquistas”

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

Metro CDMX cierra seis estaciones por marcha de la Generación Z y desfile del 20 de noviembre

Asesinato de Carlos Manzo fue coordinado en grupo de WhatsApp; así fueron los mensajes antes del ataque, revela García Harfuch

La Policía de la Ciudad de México capturó en calles de la alcaldía Venustiano Carranza a Jonathan Fuentes, de 30 años de edad, alias "El Tío”, señalado como presunto integrante de La Anti Unión y quien estaba en posesión de varias dosis de droga.

"El Tío" está relacionado con el asesinato de un hombre de 32 años, ocurrido el 24 de junio de 2024, en la calle Hortelanos, en la colonia Morelos, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

Asimismo, el detenido es hermano de un sujeto identificado como " El Preciso", también presunto miembro del grupo delictivo dedicado al robo, secuestro, extorsión y homicidio en la zona centro de la capital, de acuerdo a la SSC.

Policías que realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en calles de la colonia Morelos vieron al sujeto cuando manejaba lo que parecían ser bolsas con droga.

Por lo anterior, los uniformados se acercaron y le realizaron una revisión al sospechoso, tras la cual le encontraron 30 envoltorios de papel con cocaína, 30 gramos de fragmentos de piedra de metanfetamina, dinero y un teléfono celular.

El hombre y lo asegurado fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público en Venustiano Carranza.

