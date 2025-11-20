La alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, generó polémica en redes sociales al proponer que las estatuas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara sean fundidas para realizar un monumento en honor a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, asesinado tras un ataque directo la noche del 1 de noviembre.

A través de sus plataformas digitales, la funcionaria publicó un mensaje en el que aseguró que estas estatuas representan a “dictadores y asesinos”, y que, en contraste, Manzo debería ser reconocido públicamente.

“Estos son los que deberían ser los verdaderos presos políticos, dictadores y asesinos, que ustedes veneran y por lo visto siguen sus mismos pasos. Una gran idea sería fundirlas y hacerle un homenaje a Carlos Manzo. ¡Viva la resistencia y la libertad!”, expresó la alcaldesa.

Las estatuas de Fidel Castro y el “Che” Guevara fueron retiradas en septiembre de este año del Jardín Tabacalera, informó Rojo de la Vega, quien también señaló que tuvieron un costo de 600 mil pesos.

