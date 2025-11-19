El asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el sábado 1 de noviembre, se planificó y coordinó por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través de un grupo de WhatsApp, de acuerdo con investigaciones y labores de inteligencia realizadas por el Gabinete de Seguridad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este miércoles en conferencia de prensa que fue detenido Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, sujeto identificado como autor intelectual y uno de los líderes que planearon el asesinato del presidente municipal de Uruapan.

García Harfuch también informó que se obtuvo la identidad de dos sujetos: Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, que horas antes del ataque acompañaron al autor material del homicidio Víctor Manuel “N”.

Tanto Fernando como Josué fueron localizados sin vida sobre la carretera Uruapan-Paracho, en Michoacán, el pasado lunes 10 de noviembre. Sobre este último hombre, se detalló que contaba con antecedes delictivos por uso de armas fuegos y relación con un grupo criminal.

Un día después, el martes 11 de noviembre, fueron localizados sus equipos telefónicos, cuyo análisis permitió lo siguiente:

Minuto a minuto, así se planeó el asesinato de Carlos Manzo

Ramiro “N” formaba parte de un grupo de WhatsApp, en el cual recibía instrucciones de “El Licenciado”, quien coordinó el homicidio del presidente municipal.

18:06 horas

Ramiro “N” envió un video al grupo, donde se observa la jardinera donde fue asesinado Carlos Manzo. En el mensaje, informó que se encontraba en el sitio para ubicar al “cliente”, como apodaron al alcalde.

19:45 horas

Los integrantes del grupo refirieron que Carlos Manzo ya se encontraba en el festival de velas y que estaba en vivo por redes sociales.

20:00 horas

Ramiro “N” indicó que las autoridades tenían sometido al tirador, Víctor Manuel “N”, y que a Carlos Manzo lo estaban atendiendo. También compartió un video del lugar momentos después de la agresión.

20:14 horas

Ramiro pidió que recogieran a su colaborador, Francisco Josué “N”.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en conferencia de prensa sobre el homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL..

Matar a Carlos Manzo “a como dé lugar” era la instrucción

Omar García Harfuch resaltó que el análisis de las conversaciones permitió seguir la pista de “El Licenciado”, quien cambió de chips telefónicos para evadir su localización.

Se le ordenó a los miembros colocarse en distintos puntos, para dar seguimiento al alcalde y compartir su ruta y horarios. Ramiro se encontraba en el lugar para coordinar los movimientos de los involucrados, a quienes pidió borrar mensajes después de dar las instrucciones.

Antes del homicidio, “El Licenciado” les indicó a los participantes que debían disparar “aún cuando Carlos Manzo estuviera acompañado, y con quien estuviera acompañado”.

Minutos después, les advirtió que tenían que ultimar al presidente municipal “a como dé lugar”. Posteriormente, en el grupo se les pidió ocultarse para evitar ser detenidos.

Ramiro “N” fungía como instructor de algunos integrantes, a quienes les enseñaba el uso de armas de fuego y sometía a castigos físicos si no cumplían con instrucciones.

El titular de la SSPC aseguró que no habrá impunidad en este caso y que hay un compromiso absoluto con la justicia y las familias de Michoacán: “habrá más detenciones y se desmantelará por completo esta red delictiva”, garantizó.

