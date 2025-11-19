Más Información

“Con las manos totalmente limpias y la frente en alto”, aseguró el senador por Morena, Raúl Morón, luego de los señalamientos de familiares del , de ser el autor intelectual, junto con el diputado oficialista, Leonel Godoy.

En entrevista en el , dijo que no tiene ninguna relación con el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo y aseguró que está dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad si es requerido, y sostuvo que no tiene “nada que esconder”.

“Totalmente limpias. La gente de nos conoce. Saben cómo hemos trabajado durante muchos años y no tenemos ninguna dificultad”, dijo al ser cuestionado sobre los señalamientos de los familiares del alcalde asesinado el pasado 1 de noviembre.

“Si es necesario que nosotros comparezcamos ante quien sea, lo vamos a hacer sin ningún problema. No tenemos nada que esconder”, apuntó.

“Nada tenemos que ver. Nosotros hacemos política de manera transparente. He recorrido todo Michoacán sin generar desencuentros de esa naturaleza”, apuntó el senador por Michoacán.

Morón argumentó que si bien en Uruapan hubo contrastes políticos —ya que la víctima compitió como candidato independiente—, la diferencia siempre fue de carácter electoral y no derivó en conflictos personales.

“Él tenía un programa donde manifestaba sus puntos de vista con su estilo, contrastó con todos: con el gobernador, con la doctora Claudia, con el diputado Godoy, con el exalcalde Nacho Campos y con su servidor”, concluyó.

