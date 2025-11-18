En el marco del Plan “Michoacán por la Paz y la Justicia” y la implementación del Plan de Operaciones “Paricutín”, elementos de la Guardia Nacional (GN) en coordinación con personal del Ejército detuvieron a siete personas, aseguraron 90 gramos de cristal, una dosis de marihuana.

También dos armas largas, dos armas cortas, 36 cargadores, 860 cartuchos, seis artefactos explosivos improvisados, una motocicleta y 10 vehículos.

En el municipio de Pátzcuaro los uniformados localizaron e inhabilitaron dos campamentos y lograron el aseguramiento de cinco vehículos, dos armas largas, 35 cargadores, 850 cartuchos y diverso equipo táctico.

Los elementos de seguridad inhabilitaron dos campamentos el municipio de Pátzcuaro, Michoacán (18/11/2025). Foto: Especial

En el municipio Jiquilpan los efectivos incautaron cinco artefactos explosivos improvisados, 80 gramos de probable cristal y equipo táctico.

Los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales correspondientes.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) resaltó que estas actividades se realizaron con apego al estado de derecho y con respeto a los derechos humanos, reafirmando el compromiso permanente de preservar las libertades, el orden y la paz pública en beneficio de la sociedad de esa entidad.

nro