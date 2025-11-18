Más Información

Senado de EU aprueba ley para publicar archivos de Epstein; pasa al despacho de Trump para su promulgación

México en la mira del Papa León XIV; expresa su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe

"Él no fue a la marcha de Generación Z, estaba trabajando", asegura madre de detenido

Alex Fernández pospone concierto que ofrecería en Uruapan por la violencia y por respeto a la memoria de Carlos Manzo: "México está de luto"

Mundial 2026: Lista completa de selecciones ya clasificadas a la Copa del Mundo de la FIFA

UNAM entrega honoris causa a 14 personalidades; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhan, entre los condecorados

En el marco del y la implementación del Plan de Operaciones “Paricutín”, elementos de la Guardia Nacional (GN) en coordinación con personal del Ejército detuvieron a siete personas, aseguraron 90 gramos de cristal, una dosis de .

También dos armas largas, dos armas cortas, 36 cargadores, 860 cartuchos, seis improvisados, una motocicleta y 10 vehículos.

En el municipio de Pátzcuaro los uniformados localizaron e inhabilitaron dos campamentos y lograron el aseguramiento de cinco vehículos, dos armas largas, 35 cargadores, 850 cartuchos y diverso equipo táctico.

Los elementos de seguridad inhabilitaron dos campamentos el municipio de Pátzcuaro, Michoacán (18/11/2025). Foto: Especial
En el municipio Jiquilpan los efectivos incautaron cinco artefactos explosivos improvisados, 80 gramos de probable cristal y equipo táctico.

Los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales correspondientes.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) resaltó que estas actividades se realizaron con apego al estado de derecho y con respeto a los derechos humanos, reafirmando el compromiso permanente de preservar las libertades, el orden y la paz pública en beneficio de la sociedad de esa entidad.

