En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales detuvieron a 12 personas y aseguraron ocho artefactos explosivos, cuatro armas de fuego, más de 800 cartuchos, 29 cargadores, 7 vehículos dos de ellos con blindaje artesanal, dosis de droga y equipo táctico.

También se realizaron patrullajes de supervisión en las huertas limoneras para proteger las actividades de las y los productores.

El Gabinete de Seguridad señaló que con trabajo conjunto y cercanía con la población avanzan en la construcción de entornos más seguros en la entidad.

“Elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_y @SSPCMexico, en coordinación con autoridades locales, realizaron acciones de seguridad y proximidad en distintos municipios del estado”, informó el Gabinete de Seguridad en redes sociales.

