Marcha Z deja 19 detenidos; tres son investigados por tentativa de homicidio

Trump, de nuevo a la carga; “¿Qué si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!”, dice

¿Necesitas tramitar tu visa?; Embajada de EU inicia trámites en nueva sede

Noroña reta a Salinas Pliego a acudir a segunda marcha de la Generación Z; lo llama “facho cobarde”

Linkin Park, Foo Fighters y Chappell Roan, los shows que marcaron la edición 2025 del Corona Capital

Marcha Generación Z: Citlalli Hernández y Alessadra Rojo de la Vega se enganchan en redes; reto desata confrontación entre ellas

En el marco del , autoridades federales detuvieron a 12 personas y aseguraron ocho artefactos explosivos, cuatro armas de fuego, más de 800 cartuchos, 29 cargadores, 7 vehículos dos de ellos con blindaje artesanal, dosis de droga y equipo táctico.

También se realizaron patrullajes de supervisión en las huertas limoneras para proteger las actividades de las y los productores.

El Gabinete de Seguridad señaló que con trabajo conjunto y cercanía con la población avanzan en la construcción de entornos más seguros en la entidad.

“Elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_y @SSPCMexico, en coordinación con autoridades locales, realizaron acciones de seguridad y proximidad en distintos municipios del estado”, informó el en redes sociales.

