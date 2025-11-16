Más Información

En el marco del "", autoridades federales realizaron una orden de reaprehensión contra un hombre por el delito de .

El informó que, como parte del reforzamiento de seguridad en la entidad, los efectivos ubicados en un punto de inspección en la carretera Lázaro Cárdenas – Uruapan, a la altura del kilómetro 132+210 en la caseta de cobro Santa Casilda, ubicaron un vehículo de color rojo con placas de circulación de Jalisco.

Posteriormente, le marcaron el alto a una la unidad y le indicaron al conductor descender para efectuar una revisión precautoria.

Los efectivos corroboraron la identidad del conductor y cumplimentaron una orden de reaprehensión vigente en su contra, por el delito de homicidio.

El hombre de 51 años fue detenido, informado de sus derechos de ley y trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

En este operativo participaron elementos de la (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República () y Guardia Nacional (GN).

Las instituciones del gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso con la ciudadanía de Michoacán, para trabajar de manera coordinada y detener a personas que dañan y afectan la tranquilidad de los habitantes de la región.

