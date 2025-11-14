Más Información
A la par de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia tras la muerte del alcalde Carlos Manzo, la Secretaría de Gobernación (Segob) encabezó la quinta Asamblea del Plan de Justicia Purépecha para dar seguimiento a los acuerdos y trabajar con las comunidades de la región.
Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, indicó que seguirá el impulso al Plan de justicia y el trabajo coordinado.
"Para que las acciones de desarrollo, educación, cultura, seguridad, bienestar y justicia lleguen a quienes más lo necesitan, contribuyan a la construcción de la paz y que todas las personas tengan acceso pleno a sus derechos humanos", dijo Medina.
En el encuentro participaron representantes de las comunidades, autoridades tradicionales y autogobiernos, así como autoridades estatales y federales.
Realizan trabajos en Parque Chupícuaro
Además, en Santa Fe de la Laguna se iniciaron trabajos iniciamos los trabajos de recuperación del Parque Chupícuaro, con limpieza, poda, pintura y rehabilitación de espacios para fortalecer la vida comunitaria.
En estas acciones participó la Segob, la Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades de bienes comunales.
El subsecretario agradeció a las y los habitantes de la localidad por participar "con tanto ánimo y compromiso": "La construcción de paz y bienestar se impulsa desde el territorio, hombro con hombro con el pueblo".
