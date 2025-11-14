Más Información

Asesinan a Efrén Neftalí Adame, líder de CTM en Marquelia, Guerrero, e hijo de exalcalde de Ometepec

Asesinan a Efrén Neftalí Adame, líder de CTM en Marquelia, Guerrero, e hijo de exalcalde de Ometepec

Extorsión tiene de rodillas a los empresarios de México, acusa Coparmex; estrangula economía por falta de Estado, dice

Extorsión tiene de rodillas a los empresarios de México, acusa Coparmex; estrangula economía por falta de Estado, dice

Trump asegura que han avanzado en detener drogas de Venezuela, pero "tenemos un problema con México, Colombia"

Trump asegura que han avanzado en detener drogas de Venezuela, pero "tenemos un problema con México, Colombia"

VIDEO: Registran fuerte explosión en zona industrial, cerca del aeropuerto internacional de Argentina; hay 15 heridos

VIDEO: Registran fuerte explosión en zona industrial, cerca del aeropuerto internacional de Argentina; hay 15 heridos

El Corona Capital 2025 combina clásicos de los 90, nuevas bandas y críticas al poder

El Corona Capital 2025 combina clásicos de los 90, nuevas bandas y críticas al poder

Comercios de Paseo de la Reforma colocan vallas y protecciones previo a marcha de la Generación Z

Comercios de Paseo de la Reforma colocan vallas y protecciones previo a marcha de la Generación Z

A la par de la implementación del tras la muerte del alcalde , la Secretaría de Gobernación (Segob) encabezó la quinta Asamblea del Plan de Justicia Purépecha para dar seguimiento a los acuerdos y trabajar con las comunidades de la región.

, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, indicó que seguirá el impulso al Plan de justicia y el trabajo coordinado.

"Para que las acciones de desarrollo, educación, cultura, seguridad, bienestar y justicia lleguen a quienes más lo necesitan, contribuyan a la construcción de la paz y que todas las personas tengan acceso pleno a sus derechos humanos", dijo Medina.

Lee también

En el encuentro participaron representantes de las comunidades, autoridades tradicionales y autogobiernos, así como autoridades estatales y federales.

Realizan trabajos en Parque Chupícuaro

Además, en Santa Fe de la Laguna se iniciaron trabajos iniciamos los trabajos de recuperación del Parque Chupícuaro, con limpieza, poda, pintura y rehabilitación de espacios para fortalecer la vida comunitaria.

En estas acciones participó la Segob, la Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades de bienes comunales.

Lee también

El subsecretario agradeció a las y los habitantes de la localidad por participar "con tanto ánimo y compromiso": "La construcción de paz y bienestar se impulsa desde el territorio, hombro con hombro con el pueblo".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]