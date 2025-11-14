Más Información
Cinco presuntos delincuentes fueron detenidos en operativos del Ejército y la Guardia Nacional, en conjunto con la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, en los municipios de Zamora, Apatzingán y Morelia.
A los detenidos, entre ellos una mujer, se les aseguraron seis armas largas, 220 cartuchos, 11 cargadores, casi 15 kilogramos de marihuana, 5 kilogramos de cristal, cuatro vehículos y equipo tecnológico, reportó este viernes el Gabinete de Seguridad.
Indicó que los operativos se realizaron como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso en marcha el domingo pasado, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.
“Continuaremos realizando operativos estratégicos para debilitar a los grupos delictivos y recuperar la tranquilidad en la región”, aseguró el Gabinete de Seguridad en un mensaje en la red social X.
